Banky sází na robotizaci. Polovina současných pracovníků skončí, soudí odborníci | E15.cz

Roboty se postupně stávají součástí provozu českých bank. Vyhodnocují bonitu klientů, tvoří služby na tělo či řeší předčasné splátky půjček. To jsou jen některé z činností, které od zaměstnanců z masa a kostí přebírají automaty. Jen v posledních měsících spustily velké finanční domy roboty, které měsíčně nahradí tisíce hodin lidské práce. Banky si od automatizace slibují pokles nákladů, neboť podle odborníků v odvětví výhledově zbude jen každý druhý pracovník.

„Zahájili jsme rozsáhlý projekt strojového učení a robotizace, díky němuž roboty ušetří měsíčně až tři tisíce hodin práce zaměstnanců. Automaty řeší zhruba dvě desítky různých výpočetních operací, především předčasné či mimořádné splátky hypoték nebo klientský scoring,“ uvádí mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Roboty pracují i ve Sberbank. „Softwarový robot zautomatizoval a zrychlil čerpání schválených úvěrů. To, co lidem trvá půl hodiny, robot zvládne do pěti minut, a navíc bezchybně,“ uvádí Karel Soukeník z vedení Sberbank, jejíž robot pokryje pět set hodin lidské práce měsíčně.

Bankovní úředník se tak do budoucna může stát ohroženým druhem. Software podle hlasů z personální branže nahrazuje profese, které jsou v přímém kontaktu s klientem. Postupně to ale mohou být i náročnější pozice, jako třeba finanční analytici.

„Odhadujeme, že v oblasti financí může být ohrožena až polovina pracovních pozic, což je více než v jakékoliv jiné odborné profesi. Klesne i počet specialistů, když zůstanou jen ti zaměření na nejodbornější práce,“ soudí manažer personální agentury ManpowerGroup Jan Halbrštát.

Tempo robotizace může být překotné, banky na ní nešetří. „Do automatizace vnitřních procesů investujeme miliony korun ročně. V dlouhodobém horizontu může nastat snížení nákladů,“ dodává Petr Plocek z banky UniCredit.

Roboty zatím vykonávají hlavně opakující se administrativní činnosti, které mají jasná pravidla a nevyžadují složitá rozhodování, avšak u triviálních procesů nezůstane. „Investujeme do technologií pro kognitivní rozhodování a pokročilou umělou inteligenci,“ dodává Hrubý ze spořitelny.