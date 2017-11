Běhounek zvažuje kandidaturu na předsedu ČSSD, do popředí strany chce Haška a Zimolu | E15.cz

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek je ochoten uvažovat o kandidatuře na šéfa ČSSD. Novinářům to řekl po svém dnešním vystoupení na jednání širšího vedení sociální demokracie v Hradci Králové. Představil několik podmínek, za kterých by byl ochoten se strany ujmout. Chce například, aby dostali prostor výrazní členové ochotní pracovat, kteří byli v poslední době odsunuti do pozadí. Výslovně zmínil někdejší hejtmany Jihočeského kraje Jiřího Zimolu, Jihomoravského kraje Michala Haška či bývalého předsedu poslaneckého klubu Jeronýma Tejce.

"Řekl jsem několik záležitostí, které se musí stát. Pokud se stanou, jsem ochoten o tom uvažovat, to jsem nikdy nezpochybnil. Ale ta výzva není o mně," řekl Běhounek, který není členem strany. Zmínil například to, aby se nehledělo na staré výčitky a animozity, aby strana začala využívat informační technologie a řešila otázku svého sídla, Lidového domu v Praze.

Běhounek je přesvědčen, že bez návratu některých upozaděných osobností "to nejde dál". "Strana se potom nemůže dát nijak dohromady," konstatoval. Zmínil Zimolu, Haška a Tejce, kteří byli po volbách před čtyřmi lety aktéry tzv. lánské schůzky u prezidenta Miloše Zemana, kde někteří sociální demokraté jednali o povolební perspektivě bez lídra ČSSD Bohuslava Sobotky. Hašek a Tejc ale prohlásili, že se do vedení strany vracet nechystají.

Běhounka k vyjádření ohledně kandidatury vybídl pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), který navrhuje, aby sociální demokracie na jaře svolala sjezd kvůli změně stanov a diskusi. "Teprve poté, až budou přeregistrovány na ministerstvu vnitra, provést volbu podle těchto stanov," vysvětlil novinářům Netolický. Krok by umožnil kandidovat Běhounkovi, který není členem strany. Stanovy požadují, aby předseda a místopředsedové byli v ČSSD alespoň čtyři roky.

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec po jednání výboru novinářům řekl, že Netolického návrh ještě prostuduje právní komise Lidového domu. "Kolega sice říkal, že kde je vůle, cesta se najde, já s ním v tom souhlasím. Ale máme správní soudnictví a nemůžeme si dovolit uspořádat sjezd, na jehož konci nám správní soud zruší předsednickou funkci," řekl Chovanec.

Kandidovat má podle Chovance právo kdokoliv. "Samozřejmě kolegovi Běhounkovi v tom dnes brání stanovy," uvedl Chovanec. Právo kandidovat, být voleni a nominováni mají podle něj i Tejc, Zimola či Hašek. Hledání kandidátů do vedení se bude odehrávat zdola, na základě nominací okresů a krajů, uvedl.

Tejc ČTK řekl, že vedení ČSSD dnes odmítnutím přímé volby předsedy jasně ukázalo, že má nulovou sebereflexi. "Chce ponechat osud strany nikoliv v rukou členů, ale funkcionářů zodpovědných za poslední volební výsledek. V takové situaci se o žádný návrat ani pokoušet nechci," uvedl Tejc.

Hašek kandidaturu do vedení nezvažuje. "Podmínkou by neměl být ani něčí návrat. Já, Jeroným Tejc i Jiří Zimola jsme stále členy ČSSD. Za sebe říkám, že mohu pomoct, pokud bude o moji pomoc skutečný zájem," řekl ČTK Hašek. Podle něj je situace strany kritická a nejde jen o funkce, ale skutečný restart a záchranu. Běhounkovi by jako nestraníkovi s výbornými výsledky měla být ČSSD vděčná za ochotu se v této těžké době angažovat.

"Už nynější kroky do sjezdu mohou ČSSD pomoct získat zpět ztracenou důvěru, ale můžeme také bohužel ztratit všechno. Pokud si nepřipustíme tvrdou realitu, že je chyba v nás, a nikoliv ve voličích. Není možné výsledek sedm procent brát tak, že nás lidé nepochopili. Dostali jsme jasný vzkaz, a to změnit se rychle, jinak nás čeká osud polské nebo maďarské levice, které jsou nevýznamnými mimoparlamentními subjekty," zdůraznil Hašek.

Netolický řekl, že stávající stanovy ČSSD omezují. "Pan Běhounek třeba není člen ČSSD, ale je všeobecně uznávaný. Je to člověk, který je devět let hejtmanem, pět let poslancem, z mého pohledu může ČSSD sjednotit a stabilizovat," uvedl.