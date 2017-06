Boj ministerstev o peníze začíná, ministerstva žádají miliardy navíc | E15.cz

Ministr financí Pilný, který sliboval, že bude s financemi státu nakládat jako strýček Skrblík, narazil na realitu. Šéfové jednotlivých rezortů tvrdě kritizují první nástřel státního rozpočtu na příští rok a žádají pro svá ministerstva miliardy navíc.

Hlad po penězích je před klíčovými volbami obrovský, Pilný si kvůli tomu už stěžoval i v parlamentu: „Každé zasedání sněmovny, vlády i Senátu je nesmírně kreativní v tom, že na základě různých doplňků do zákonů, případně vládních nařízení přináší nové a nové výdaje státního rozpočtu. Ta kreativita tady je celkem bezmezná,“ prohlásil Pilný při interpelacích.

Nespokojenost s plánem ministerstva financí je všeobecná, výhrady mají i ministři za hnutí ANO. S návrhem nesouhlasí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová či ministr dopravy Dan Ťok, šéf obrany Martin Stropnický kritizuje i střednědobý výhled výdajů státu. Není podle něj možné, aby vláda nesplnila závazek vydávat v roce 2020 na obranu 1,4 procenta HDP. Podle návrhu MF by vojáci v roce 2020 měli dostat 1,16 procenta HDP.

Kabinet by se dnes měl bavit především o prioritách rozpočtu. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by to měly být sociální služby, požadavky vysokých škol, investice do dopravy a spolufinancování evropských projektů. Dotace na sociální služby by měly stoupnout, aby na příští rok bylo dost peněz na navý- šení platů. Vysokým školám chybějí finance na zlepšení pozice doktorandů, nízká jsou stipendia. Za třetí zásadní prioritu označuje Sobotka dopravní investice a spolufinancování evropských fondů.

Předseda vlády zároveň zdůrazňuje, že je záhodno v příštím roce udržet rozpočtový deficit na 50 miliardách. „Podporuji, abychom udrželi schodek 50 miliard korun, pokud to bude možné. Ministr financí by měl oddělit zrno od plev z hlediska požadavků Některá ministerstva mají pocit, že jsou Vánoce a bude se nadělovat, ale ono se nadělovat nebude,“ tvrdí premiér. Po úvodní debatě na vládě je na řadě jednání mezi ministerstvem financí a jednotlivými rezorty. Vláda se k návrhu rozpočtu znovu vrátí na konci srpna.