Budoucí ministr školství má problém. Kariérnímu řádu pro učitele schází podpora | E15.cz

Přes to, že má pomoci kantorům, kteří čerstvě nastupují do škol, a má být motivací i pro ty nejlepší učitele, aby na sobě dál pracovali a postupovali v kariérním žebříčku.

Senátoři návrh řádu s připomínkami vrátili koncem května zpátky do Poslanecké sněmovny, a před Stanislavem Štechem tak stojí velmi obtížný úkol – přesvědčit poslance, aby pro předlohu znovu zvedli ruku. Obtížný proto, že mezitím se mezi učiteli zvedl proti zákonu silný odpor a petice požadující jeho zamítnutí v dolní komoře parlamentu už nese na sedm tisíc podpisů. „Určitě kariérní řád budu hájit a začnu se tomu věnovat ihned po svém nástupu do funkce,“ slíbil už dříve Štech.

Podle nových pravidel by měli být pedagogové zařazeni do tří stupňů od začínajících přes samostatné až po vynikající, a podle toho placeni. Například každý začínající učitel by měl absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením ve škole, kde pracuje. Pomáhat by mu měl takzvaný uvádějící učitel za příplatek tří tisíc korun měsíčně nebo 1500 korun při sníženém úvazku. Zůstat by zároveň měly i tabulkové platy, takže peníze by se učitelům přidávaly i podle odsloužených let.

Podle spolku s názvem Pedagogická komora, který protest organizuje, však je celý návrh administrativně náročný − učitelé si podle něj budou muset tvořit portfolio, v němž budou dokazovat, jak kvalitní jsou pedagogové. A příprava školení a skládání atestačních komisí, které budou učitele zkoušet, spolkne spoustu financí. Efekt bude minimální, slibované zvýšení platů kariérní řád většině učitelů nepřinese, tvrdí organizátoři petice.

Poslanci by měli o normě vrácené Senátem hlasovat na schůzi, která začíná příští týden v úterý. Pravicová opozice je proti schválení, zvednout znovu ruku pro zákon nejsou ochotni ani někteří sociální demokraté.