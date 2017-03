Byznys s pokladnami pro EET dosáhne až deseti miliard

Obraty dodavatelů pokladních zařízení, kam mimo jiné spadají Dotykačka, Markeeta nebo mobilní operátoři, dál rostou. Pokud se do druhé vlny EET, která startuje dnes, přihlásí na 150 tisíc malo- a velkoobchodníků, vydá ministerstvo financí spolu s první fází dohromady 190 tisíc autentizačních údajů pro přihlášení do systému. Za předpokladu, že jedna elektronická pokladna s tiskárnou stojí v průměru 15 tisíc korun, vychází částka 2,85 miliardy.

Zájem o pokladny nekončí

Podle Michala Wantuloka ze společnosti Dotykačka je byznys spojený s EET pravděpodobně vyšší. „Jediným vodítkem při odhadování celkového objemu prodejů pokladních zařízení jsou počty vydaných autentizačních údajů. Tato čísla jsou ale velmi orientační. Na jeden autentizační údaj může připadat různé množství pokladen. Například síť supermarketů jich potřebuje padesát i víc,“ uvedl. Až tisícovku měsíčně pak stojí provoz zařízení.

Největší podíl na trhu má Dotykačka, Markeeta a operátor O2, v první vlně dodali zhruba třetinu všech pokladen. Podíl ostatních hráčů se pohybuje v jednotkách procent.

Byznys spojený s EET zdaleka nekončí. Třetí fáze má podle úřadu Andreje Babiše zahrnout 160 tisíc podnikatelů, poslední, čtvrtá 150 tisíc. Celkem by se tedy obraty dodavatelů speciálních pokladen či vah měly pohybovat mezi pěti až deseti miliardami.

Špatný odhad nebo bojkot

Ministerstvo financí tvrdilo, že se do druhé vlny přihlásí 250 tisíc obchodníků. Do včerejška si jich však vyzvedlo autentizační údaje jen 112 tisíc. Původní odhad byl podle ředitele Finanční správy Martina Janečka založen na počtu podnikatelů vykazujících maloobchodní a velkoobchodní činnost. „Řada z nich ale do systému nevstoupí. Například jde o velkoobchodníky a obchodní zástupce, kteří přijímají pouze platby převodem z účtu na účet. Dále jsou to e-shopy s bezhotovostními platbami,“ vysvětlil Janeček.

Kromě toho tisíce podnikatelů obchodují jen sezonně. Ti se do systému přihlásí až ve chvíli, kdy začnou přijímat platby. Navíc část podnikatelů, kteří současně s maloobchodem podnikají v pohostinství, využila své autentizační údaje získané už loni.

„Žádný boom těsně před spuštěním druhé fáze se nekoná, do začátku týdne přibyly tři tisíce autentizačních údajů. Je docela možné, že část obchodníků EET bojkotuje,“ míní Wantulok. Podle Janečka poskytují počty přihlášených dostatečnou záruku, že „jakákoli panika“ není na místě.

Problémy měl i řetězec Lidl

Spousta obchodníků, kteří se přihlásili do druhé fáze, měla problémy. Například v prodejnách řetězce Lidl nemohli zákazníci platit kartami. Navíc se tvořily dlouhé fronty, protože systém kolaboval. „Měli jsme chybu v nastavení pokladen, byla to naše interní záležitost,“ uvedla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Problémy způsobuje i nejistota. Prakticky do poslední chvíle se nevědělo, zda a jak bude evidenci podléhat dobírka. To způsobilo mezi majiteli e-shopů i balíkovými přepravci značnou nervozitu. „Mnohé e-shopy se s námi jako balíkovým přepravcem snažily konzultovat způsoby, jak se připravit na dobírky. Jenže my jsme neměli dostatek informací,“ uvedl ředitel společnosti GLS Pavel Včela s tím, že ministerstvo zaslalo zpřesňující metodiky až před několika dny. Řada e-shopů však investovala do úprav softwaru už dříve.

Jednotlivé etapy EET 1 prosinec 2016 ubytování – hotely, kempy, penziony, ubytovny stravování a pohostinství – jen v podnicích se zázemím, ne v zařízeních, kde prodávají jídlo do ruky nebo s sebou 2 březen 2017 maloobchod – včetně stánkového prodeje a tržišť velkoobchod 3 březen 2018 stánkový prodej jídla, rostlinná a živočišná výroba potravinářství – pekaři, cukráři, řezníci a další silniční a železniční doprava, taxislužby právní a účetní činnosti lékaři a veterináři n autoservisy 4 červen 2018 výroba textilu, oděvů a plastových výrobků n výroba mýdel, parfémů zpracování dřeva a výroba nábytku n výroba papíru a výrobků z papíru výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků poradenství a služby řemeslníci včetně oprav PC nebo hodinových manželů kadeřnice, maséři či kartářky

Více zpráv o EET čtěte ZDE.