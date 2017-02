Čekali miliardovou injekci na silnice a řidiče, nedostali nic. Hejtmani odešli z vlády s prázdnou

Krajští hejtmani odcházeli ze včerejšího setkání s vládou neuspokojeni. Od výletu do Prahy očekávali několikamiliardovou injekci na opravy krajských silnic a zvýšení platů řidičů autobusů, nedostali ale nic. Jednání o penězích na látání krajských silnic vláda odložila na příští týden, na zvýšení mezd řidičů budou muset najít kraje peníze ve svých rozpočtech.

„Kraje na řidiče peníze už mají, jen naše vláda jim meziročně přidala 7,8 miliardy korun,“ uvedl vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Podle něj jde především o to, jak peníze protlačit přes zaměstnavatele přímo k řidičům. To je totiž právní oříšek, který se kraje snaží řešit nejrůznějšími dodatky s dopravními firmami. Musejí při tom dbát na to, aby neporušily zákon o veřejných zakázkách.

Mezitím ale řidiči vstoupili do stávkové pohotovosti; v Ústeckém kraji v návaznosti na jednání vlády dokonce už určili termín stávky na 8. březen. Finančně měla krajům ulevit alespoň čtyřmiliardová státní dotace na opravy krajských silnic.

a jednání vlády přišel ministr dopravy Dan Ťok s návrhem, že kraje by dostaly 2,5 miliardy z fondu dopravy a 1,5 miliardy ze státní rozpočtové rezervy. Ťok ale narazil u premiéra Bohuslava Sobotky, který původně žádal pro kraje alespoň tři miliardy. Nelíbí se mu ale, že by je stát měl vzít z rezervy. „Dost dobře není možné téměř vyčerpat rozpočtovou rezervu už v únoru,“ řekl premiér. V rezervě jsou podle něj čtyři miliardy. Vláda se proto chce k tématu vrátit příští týden.