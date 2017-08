Češi budou moci volit na 109 místech ve světě. Své poslance si vyberou i vojáci v Iráku | E15.cz

Vyplývá to z informací, které k volbám zveřejnilo na svém webu ministerstvo zahraničí. Čechům, kteří budou v cizině krátkodobě, doporučilo pořídit si pro hlasování voličský průkaz.

Čeští občané, kteří jsou v zahraničí dlouhodobě či trvale, se mohou zapsat do voličských seznamů na zastupitelských úřadech. Ti, kteří tak dosud neučinili, mohou o zápis požádat do 10. září.

O voličský průkaz mohou požádat Češi mířící do ciziny na domovské radnici, a to písemně do 13. října nebo osobně do 18. října. Průkaz budou vydávat také zastupitelské úřady Čechům zapsaným v zahraničí, kteří by se například kvůli volbám chtěli vrátit do Česka.

Češi v cizině měli možnost vybírat si poslance ve volebních místnostech na zastupitelských úřadech či konzulátech zatím čtyřikrát. Poprvé to bylo v roce 2002, kdy se rozhodovali mezi jihomoravskými kandidáty. Při následujících dvou volbách volili mezi jihočeskými kandidáty. Před čtyřmi lety i letos si budou vybírat ze středočeských adeptů na poslance.

Počet Čechů hlasujících v cizině se stabilně zvyšuje. Při premiéře před 15 lety přišlo hlasovat zhruba 3800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6700, o čtyři roky později 8222. K předčasným sněmovním volbám před čtyřmi lety se dostavilo na ambasády 10 571 voličů z asi 14 000 zapsaných voličů.