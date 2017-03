Česko a Slovensko jako oáza stability. Fico na sjezdu pochválil ČSSD

Ocenil i spolupráci s českým premiérem a šéfem ČSSD Bohuslavem Sobotkou, označil ji za půjčky vzájemné důvěry. Sociálnědemokratické strany v obou zemích podle něj mají vyvíjet tlak na zvyšování životní úrovně.



Sociálnědemokratické strany se musejí stát alternativou pro občany, aby vzdorovaly "extremistickým hnutím a polobláznům" v politice, řekl Fico. Voliče takové subjekty získávají, protože "extremisti jsou dostatečně extrémní, poloblázni dostatečně blázniví", uvedl. V souboji s nimi je podle něj nutné změnit rétoriku a zapomenout na politickou korektnost, která je projevem slabosti.



Fico kritizoval také politické subjekty, které si podle něj ani neumějí představit uspořádání dvoudenního demokratického sjezdu jako sociální demokraté. "Stojí proti nám soupeři, kteří nevědí, co je demokracie ve vlastní straně," řekl. Členská základna některých slovenských stran je tak nízká, že by se všichni jejich členové společně vměstnali do výtahu, pobavil delegáty Fico. "A přitom se ucházejí o vedení země," uvedl.

Fico byl v pátek jedním z prvních gratulantů, který přál Sobotkovi ke znovuzvolení šéfem ČSSD. Sobotku zastupoval během páteční části neformálního jednání špiček 27 unijních zemí bez Británie v Bruselu, za což mu dnes jeho český protějšek poděkoval. Fico dnes gratuloval Sobotkovi znovu. "Naše vzájemné vztahy jsou jako půjčky vzájemné důvěry, respektujeme se a především si významně pomáháme," řekl.

Dorazit měl původně také rakouský kancléř Christian Kern, nakonec se ale musel omluvit a sociálním demokratům poslal zdravici na videu. "Je důležité, abyste zvládli volby, stojíme na vaší straně," vzkázal delegátům předseda rakouských sociálních demokratů. "Tobě, Bohuslave, přeji hodně energie do nadcházejících voleb, budeš ji potřebovat," uvedl směrem k znovuzvolenému šéfovi ČSSD.

Fico na tiskové konferenci později kritizoval, že do Brna nepřijeli Sobotku před blížícími se volbami podpořit lídři dalších sociálnědemokratických stran. "Proč tu nejsou?" ptal se řečnicky. Strana evropských socialistů (PES) by podle něj měla víc dbát na kolegy ze střední Evropy.