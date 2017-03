Česko má dostat pokutu za Faltýnkův střet zájmů

Evropská komise na tvrdí, že řízení ještě probíhá. "Posuzování shody pokračuje. Jsme v pravidelném kontaktu s českými úřady a očekáváme, že procedura skončí do konce dubna 2017," sdělila tisková služba komise.

Rovněž uvedla, že nehledě na to, co píší česká média, komise obecně dbá na práva auditovaných tím, že nezveřejňuje podrobnosti k případu do ukončení prověrky. "Neposkytujeme komentář k žádným případům, které ještě nebyly rozhodnuty," zdůraznila tisková služba.

Podobně se na pravidelné polední tiskové konferenci komise vyjádřil Daniel Rosario, mluvčí eurokomisaře pro zemědělství Phila Hogana.

"Zůstáváme v kontaktu s odpovědnými orgány dotyčné země, v tomto případě České republiky, v průběhu celé procedury. Tato komunikace může mít různé formy a už to nebudu podrobněji komentovat," odpověděl Rosario na otázku, zda komise do Prahy odeslala dopis, na který se server Echo24 odvolává.

Echo24 tvrdí, že unijní prověrka ukázala, že bývalý člen představenstva holdingu Agrofert a nynější místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek se při rozdělování dotací dopustil střetu zájmů, což Evropská komise potrestala takzvanou korekcí ve formě dvou procent z přidělené částky.

Střet zájmů nastal tím, že Faltýnek byl člen představenstva holdingu a zároveň na rozdělování dotací dohlížel jako člen dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Experti Evropské komise zdůrazňují, že střet zájmů existuje i tehdy, pokud Faltýnek sám neudělal nic nesprávného, uvádí Echo24.