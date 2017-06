Česko našlo náhradu za Prouzu, Chmelař vyměnil Brusel za post státního tajemníka pro EU | E15.cz

"Doufám, že v jeho osobě bude zaručena kontinuita a budeme dál vystupovat jako aktivní členská země v oblasti prosazování našich zájmů," uvedl premiér. Sobotka ocenil také Chmelařovy zkušenosti s unijní agendou. "Dlouhodobě se podílí na tvorbě českých pozic, je to expert, který má dlouholetou zkušenost nejen z českého, ale také evropského prostředí," řekl.

Chmelařovy cíle se týkají především lepší komunikace a vyjasňování českých postojů v Bruselu. "Obecná priorita je, aby ostatní členské státy chápaly argumenty, které Česká republika má nejen v oblasti migrace, ale také v hospodářské oblasti," řekl Chmelař, který dnes poprvé v roli státního tajemníka pro EU řídil koordinační schůzku před Evropskou radou.

"Bezprostřední prioritou je komunikace a vysvětlování české pozice v oblasti migrace, konkrétně kvót," popsal Chmelař svůj nejbližší cíl. "Je potřeba ukázat ostatním členským státům, že naše argumenty jsou platné, a že si za naší pozicí stojíme," dodal.

Chmelař nahradil Tomáše Prouzu, který z postu státního tajemníka odešel na konci března. V mezidobí měl agendu tajemníka pro EU na starosti Jan Král, který v evropské sekci Úřadu vlády bude působit i dál. Chmelař bude řídit i pracovní skupinu pro brexit, která vznikla pod vedením Prouzy.

Nový státní tajemník získal vzdělání na Pařížském institutu politických studií (Sciences Po) a Londýnská škola ekonomie a politických věd (London School of Economics). Hovoří anglicky, francouzsky a německy. Před příchodem na Úřad vlády Chmelař působil v Bruselu v think tanku Centre for European Policy Studies (CEPS).