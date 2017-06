Česko podá žalobu na evropskou směrnici o zbraních | E15.cz

Česko bude požadovat neplatnost směrnice, protože podle něj zavádí nepřiměřená a nepraktická opatření pro držitele zbraní. V žalobě bude tvrdit, že norma porušuje princip proporcionality a zásadu zákazu diskriminace.

"Podávat žalobu mě netěší, ale nemáme jinou možnost. Směrnice porušuje jak zákaz proporcionality, tak zákaz diskriminace. Nemůžeme dopustit, aby EU pod záminkou boje proti terorismu nepřiměřeně zasahovala do postavení členských států a jejich občanů," uvedl Chovanec v tiskové zprávě.

Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament v polovině března. Jejím cílem má být zabránit teroristům ve vyzbrojování, podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní a trh s legálně drženými zbraněmi a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu, což je v rozporu s právem EU.

Chovanec ČTK minulý týden řekl, že myšlenku vytvoření směrnice v reakci na vlnu terorismu považuje za scestnou a tento argument pouze za záminku. "Já si myslím, že to byla snaha o rychlou politickou reakci na tyto skutky, akorát se bohužel Evropa vydala špatným směrem," uvedl Chovanec.

Proti normě se v Česku zvedla vlna nevole. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Směrnice vstoupí v platnost 13. června a státy EU ji musejí do právního řádu zavést do 15 měsíců.

Česko bude žádat odklad účinnosti směrnice, podání žaloby ale podle Chovance odkladný účinek nemá, takže by země měla směrnici zavést do právního řádu i v případě, že soud o žalobě do té doby nerozhodne. Ministr ale deklaroval, že není stoupence implementace směrnice, i kdyby to znamenalo pro zemi postih.

Chovance dnes přišel před Úřad vlády podpořit myslivec a bojovník proti směrnici Bohumil Straka. Žalobu označil za nejčistší řešení. "Domnívám se, že žaloba má velkou šanci, protože směrnice je velmi nekvalitní," řekl ČTK. Straka chce šéfovi Evropské komise Jeanu-Claudu Junckerovi poslat dopis, ke kterému bude přiložen koňak v láhvi ve tvaru samopalu kalašnikov.