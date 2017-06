Česko pojede na EXPO do Dubaje, ukáže jak vyrobit vodu ze vzduchu | E15.cz

Potužník řekl, že ministři o koncepci, kterou navrhl, podrobně debatovali. Znovu by měl o postupu příprav kabinet osobně informovat zhruba za půl roku. V Dubaji má Česko prezentovat systém, který dokáže za pomoci solární energie produkovat vodu ze vzduchu bez použití dalších energií. Na projektu se budou podílet České vysoké učení technické (ČVUT) a Akademie věd.

"Víme, že takovýhle systém dokážeme postavit a dopadne-li to dobře, měla by to být nejen prezentace českého know-how, ale ten patent by měl zůstat v ČVUT a mělo by to být i něco, s čím by škola mohla do budoucna hospodařit v různých aplikacích," uvedl už dříve Potužník s tím, že vody není nikde dostatek a Expo se bude konat v regionu, který je na dodávkách vody ze zahraničí závislý.

Všeobecná světová výstava se uskuteční v Dubaji za tři roky, v regionu Středního východu, Afriky a jižní Asie půjde o první takovou akci. Ústředním tématem bude "Spojování myšlenek, vytváření budoucnosti".

Náklady na původní pavilon a expozici měly činit 250 milionů korun, další desítky milionů by podle návrhu mohly být navíc investovány do okolí české budovy a doprovodných programů.

"Přímo z rozpočtu počítá projekt se 160 miliony korun, 70 milionů zůstalo z Milána jako nevyčerpaná úspora, kterou bychom chtěli vyčerpat, a 20 milionů seženu ze soukromých zdrojů, podobně jako to bylo v Miláně," popsal Potužník finanční zdroje projektu.

Voda byla jedním z klíčových témat českého pavilonu už v Miláně. Smontovaný byl z recyklovatelných modulů, které vyrobila vizovická firma Koma. Návštěvníci se v pavilonu seznamovali s Českou republikou, jejími kraji a českými úspěchy na poli vědy a moderních technologií.