Česko se může připojit k žalobě na německé mýto, uvedl Sobotka

Zavedení mýtného pro osobní auta v Německu od roku 2019, které dnes schválil tamní Spolkový sněm, považuje český premiér Bohuslav Sobotka za diskriminační. Novinářům to řekl v Praze před odletem na summit EU do Říma. Česko by se mohlo připojit k chystané žalobě dalších zemí proti německému opatření, pokud pro to budou dostatečné argumenty, uvedl Sobotka.