Česko se vyhne se žalobě Evropské komise, Senátem prošel antidiskriminační zákon | E15.cz

Vládní novela antidiskriminačního zákona dává pravomoc ombudsmance sledovat, jestli nejsou cizinci pracující v tuzemsku diskriminováni na základě státní příslušnosti. Novela vychází z evropské směrnice, kterou mělo Česko promítnout do domácí legislativy už před rokem a půl. Evropská komise minulý týden oznámila, že chce Česko za nečinnost žalovat u unijního soudu, a navrhla tak postih ve výši 900 tisíc korun denně.

Senát klíčovou novelu ve středu schválil a Česko se tak nejspíš pokutám vyhne. „Případná žaloba by už byla bezpředmětná. Implementační část novely antidiskriminačního zákona je tímto přijata a čeká se na podpis prezidenta,“ potvrdil pro deník E15 ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka (ČSSD).

Ke schválení zákona vyzývali kolegy senátoři Eliška Wagnerová (SZ) a Jiří Čunek (KDU-ČSL). "I já jsem četl v novinách, že nám díky neschválení tohoto zákona hrozí milion korun denně. Věřím však tomu, že Komise dále postupovat nebude, pokud tento zákon schválíme," uvedl Čunek.

Cizinci z ostatních unijních zemí mají podle směrnice právo na rovný přístup k zaměstnání a k sociálním a daňovým výhodám. Stejné právo by měli mít Češi v ostatních státech unie. "Cílem návrhu je zajistit všem občanům unie svobodu pohybu bez překážek," uvedl Chvojka.

Úřad veřejné ochránkyně práv bude muset kvůli novým pravomocím získat dalších sedm pracovníků. Budou se zabývat osvětovou, analytickou a výzkumnou činností i spoluprací s úřady v rámci unie. Náklady úřadu se podle předlohy zvýší asi o 4,5 milionu korun ročně.

Čunkovi se nicméně nelíbila část zákona, která předpokládá, že stát deleguje některé povinnosti na specializované nevládní organizace. Týká se to třeba pomoci unijním pracovníkům při soudních řízeních. "Už jsme to viděli u stavebního zákona, kdy stát dotuje některé organizace, které potom proti němu velmi účinně bojují," řekl lidovecký senátor. "Stát na ně nemá žádný vliv, ani je neřídí či neusměrňuje," dodal.

První místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Čunkovi odpověděla, že stát si nevládní organizace sám vybere a delegováním povinností na odborníky naopak ušetří. Wagnerová rovněž s Čunkem nesouhlasila. "Považuji za svou povinnost odpovědět panu senátorovi Čunkovi, že to, co on kritizuje, je obsahem právě té evropské směrnice, která má být implementována. Čili to není rozhodnutí českého zákonodárce. Chceme-li být součástí Evropy, tak se holt musíme také tak chovat," uvedla senátorka.