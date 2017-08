Cesty prezidenta Zemana po krajích nejsou součástí volební kampaně, tvrdí Ovčáček | E15.cz

Instituce dohlížející na hospodaření stran a uchazečů o úřad hlavy státu trvá na tom, že cesty prezidenta po krajích jsou součástí jeho volební kampaně. Hrad to nadále odmítá.

Až termín konání prvního kola prezidentských voleb vyhlášený šéfem Senátu Milanem Štěchem na 12. a 13. ledna vyjde ve Sbírce zákonů, začne platit finanční limit, který může každý z kandidátů za kampaň utratit. Právě od tohoto data by si podle Jana Outlého z vedení Úřadu pro dohled nad hospodařením stran a hnutí měl prezident Miloš Zeman začít zapisovat do účetnictví výdaje za návštěvy krajů. Vyplývá to i z výkladu ministerstva vnitra. Hrad však nadále trvá na tom, že Zemanovy cesty součástí jeho volební propagace nejsou.

V průběhu kampaně budeme výdaje všech kandidátů jen monitorovat, zkontrolovat jejich účetnictví můžeme až po volbách,“ řekl deníku E15 Outlý.

Úřad vydal na svých internetových stránkách stanovisko, co považuje za součást kampaně. „V době od vyhlášení voleb do jejich ukončení se jakákoliv propagace kandidáta nebo volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata, považuje za volební kampaň,“ stojí ve stanovisku. Prakticky totožný výklad je i na webu vnitra.

Prezidentské volby 2018Autor: E15

„Když to zjednoduším, každé setkání prezidenta s občany, kde prezentuje své názory, postoje či stanoviska, je kampaní. Neplatí to jen při oficiálních projevech pronášených při významných událostech, výročích či státních svátcích,“ vysvětlil Outlý.

Připomněl, že i když návštěvy regionů patří v Česku k tradici prezidentského úřadu, jsou nyní konfrontovány jak s přímou volbou, tak s kontrolou nákladů kampaně. Ty mohou v případě, že se kandidát zúčastní druhého kola, dosáhnout maximálně 50 milionů korun. „To dříve nebylo. Když prezident do krajů v době kampaně jezdit nebude, ušetří tím komplikace úřadu i sobě,“ konstatoval Outlý.

Nevylučuje však, že dodržování pravidel budou muset vyřešit až soudy. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka Zeman žádné cesty rušit nebude. „Konají se od zvolení pana prezidenta na základě předvolebního slibu, nejde v žádném případě o kampaň,“ řekl.