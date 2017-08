Chci ten papír od policie, žádá Babiš poslance. K argumentům vyšetřovatelů se nechce vyjadřovat | E15.cz

Policie chce Babiše a jeho pravou ruku Jaroslava Faltýnka obvinit kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu luxusní farmy Čapí hnízdo. Babiš označil policejní žádost už dříve za snahu politického systému zlikvidovat ho a ovlivnit říjnové parlamentní volby. Podle něj je celá kauza vylhaná.



"Dnes můj právní zástupce požádal paní Němcovou, aby nám dala ten papír od policie k dispozici, když už ho média citují a my ho nemáme. Já vlastně nevím, k čemu se mám vyjadřovat," prohlásil Babiš v Novém Městě na Moravě.

Sněmovna dostala od policie žádost o vydání Babiše a Faltýnka minulý týden. Mandátový a imunitní výbor se začne žádostí zabývat zítra. O vydání či nevydání pak rozhodne dolní komora parlamentu na zářijové schůzi. Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.Babiš znovu slovně napadl policejního vyšetřovatele. Případ podle něj dostal přidělený policista (Pavel Nevtípil), který je "velice kontroverzní" a který se "podílel na odcizení firmy Neograph pana Sitty". Žádost o vydání podle něj byla načasována tak, aby ovlivnila volby. "Pro mě je to Kubiceho zpráva číslo dvě. Tradiční strany nemají co říct, tak mluví o Čapím hnízdě až do voleb," řekl.Ředitel pražské policie Miloš Trojánek se už v pondělí proti obvinění z politické manipulace ohradil a Nevtípila se zastal. Odmítl, že by byla žádost načasována tak, aby ovlivnila podzimní volby. Trojánek také připomněl, že kauzu dozoruje městské státní zastupitelství.Pokud hnutí ANO v podzimních volbách neuspěje, neuspěje podle Babiše nikdo nikdy. "Ten zkorumpovaný klientelistický systém tradičních stran, který tady vládne už 27 let, ten vždy každého popravil a teď se snaží popravit mě a to je všechno," řekl.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci. Loni Babiš řekl, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.