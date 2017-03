Chovanec porazil Tejce. Zůstane prvním místopředsedou sociálních demokratů

Po krajských volbách v říjnu 2012 obhájil funkci hejtmana, ačkoli ČSSD skončila v kraji druhá. Vítězná ODS totiž nesehnala dostatečně silného koaličního partnera, zatímco sociální demokraté se dohodli na koalici s KSČM.

Byl mezi absolventy bakalářského studia na právnické fakultě v Plzni, s nimiž Západočeská univerzita zahájila správní řízení. Hrozilo mu, že kvůli nejasnostem kolem nestandardních podmínek studia o titul přijde. Univerzita mu ale diplom nezrušila. On sám v září 2010 prohlásil, že bakalářský titul používat nebude.

Chovanec patřil mezi ministerské kandidáty, které kritizoval prezident Miloš Zeman. Hlava státu prohlásila, že má výhrady k adeptovi, který za devět měsíců získal titul na plzeňské právnické fakultě, kterou v minulosti otřásl skandál s "rychlostudenty". Podle prezidenta by takové kvalifikační předpoklady byly pochybné u kandidáta na jakékoli ministerstvo. Chovance i tak ministrem jmenoval.

Byl jedním z účastníků lánské schůzky u prezidenta Miloše Zemana krátce po říjnových volbách 2013, které ČSSD sice vyhrála, ale nevýrazně se ziskem 50 mandátů. Část vedení ČSSD včetně Chovance se pokusila odstavit od vyjednávání o vládě předsedu strany Bohuslava Sobotku. Předsednictvo strany Sobotku vyzvalo k rezignaci a vyřadilo ho z vyjednávacího týmu. Sobotka to později označil za pokus o vnitrostranický puč.

Chovanec se k účasti na prozrazeném setkání přiznal jako první, ostatní čtyři účastníci (Michal Hašek, Zdeněk Škromach, Jeroným Tejc a Jiří Zimola) to dlouho popírali. V souvislosti s touto aférou Chovanec nabídl rezignaci na funkci místopředsedy ČSSD, stranický šéf Sobotka ji ale nepřijal. Chovanec se nakonec stal nejbližším Sobotkovým spolupracovníkem ve vedení ČSSD.