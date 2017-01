Chvojkovo zjištění: Ministerstva na řešení ghett kašlou

Ministerstva plní jen část kroků ke zlepšení situace v ghettech a jejich okolí, které v létě schválila vláda. Opatření se týkala například změny pravidel pro vyplácení dávek na bydlení či stanovení standardů vhodného bydlení. Resorty připravují řešení jen některých problémů. Vyplývá to ze zprávy ministra pro lidská práva Jana Chvojky (ČSSD), kterou by měla v pondělí projednat vláda.

S návrhy ke zlepšení situace v ghettech a jejich okolí přišel loni na jaře tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Vlastní návrhy pak předložila i ministryně práce Michaela Marksová (oba ČSSD). Kabinet v létě ministerstvům uložil, aby se zaměřila na přiměřenost a účelnost dávek na bydlení, minimální standardy bydlení a také vymahatelnost povinností pronajímatelů bytů, kteří sice peníze od podnájemníků dostávají, ale společenství vlastníků či družstvu je už nepředají.

Podle Chvojkovy zprávy o plnění je zatím nejdál případné stanovení maximální výše dávky na bydlení podle nájmů v daném místě. Přehled nájemného v různých částech země by mohlo ministerstvo pro místní rozvoj dokončit do konce ledna.

Příjemci příspěvku na bydlení by měli v budoucnu dokládat také přesný rozpis nákladů. Pokud by přišli jen s paušální částkou, dávka by byla nižší. Pronajímatelé totiž často stanovují jen celkovou sumu. Upravit to má novela o státní sociální podpoře.

Ministerstvo práce připravilo návod pro úřady práce, co mají při posuzování nároku na dávky sledovat a kam se mají při pochybnostech o vhodnosti ubytování či bytu obrátit, zda na hygieniky, požární dozor či stavební úřad. Ministerstvo pro místní rozvoj se zapojením stavebních úřadů do posuzování ale nesouhlasí. Spolupráci úřadů by mohl zakotvit chystaný zákon o sociálním bydlení.

Mezi další opatření patřilo stanovení stavebních a hygienických standardů. Týkaly se třeba toho, kolik lidí by mohlo na určité ploše žít. Některé byty bývají přelidněné. Bývalý ministr Dienstbier uvedl, že ve vyloučených lokalitách bývá problémem i výskyt hmyzu či hlodavců a nápravu by usnadnilo, pokud by hygienici mohli do bytů vstoupit bez přítomnosti majitele a zajistila se i úhrada nákladů za dezinsekci či deratizaci.

Podle zprávy se zatím nepodařilo minimální standardy, při jejichž nesplnění by úřady nesouhlasily s vyplácením dávek na bydlení, stanovit. Podle ministerstva zdravotnictví hygienici mohou konat u ubytovacích zařízení, ne v bytech. Do soukromých prostor mohou ale vstupovat při předcházení a zabránění šíření nemocí. Nynější opatření jsou tak podle resortu dostatečná.

Problematické je podle zprávy také posílání úhrad rovnou společenství vlastníků či družstvu. Majitel by to mohl chápat jako neplnění povinnosti nájemníka. Pokud ale společenství bude souhlasit, může dávky na úhradu bytu rovnou dostávat.

Další zprávu o plnění by měla vláda dostat od ministra pro lidská práva do konce srpna.