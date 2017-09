ČSSD chce zvyšovat penze na čtyřicet procent průměrné mzdy, říká Marksová | E15.cz

Pokud by se ČSSD znovu dostala k moci, v příští vládní sestavě by prosazovala výraznější růst důchodů.

Penzijní reforma není podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) nutná .„Bylo by ideální, kdyby se důchody blížily čtyřiceti procentům průměrné mzdy,“ uvedla místopředsedkyně socialistů v rozhovoru pro deník E15.

Strana by podle ní také chtěla více propagovat třetí pilíř. „Zaměstnavatelé by měli lidem na důchodové účty více přispívat a spolu s tím by si více ukládali i pojištěnci. Jde o to mhohem více motivovat jak zaměstnavatele, tak zaměstnance,“ vysvětlila.

Zásadnější změny ČSSD nechce. „Z mezinárodního srovnání plyne, že Česko má jeden z vůbec nejstabilnějších důchodových systémů na světě. Navíc jsem si nevšimla, že by některá z minulých vlád přišla s nějakým geniálním nápadem,“ dodala s tím, že druhý pilíř zrušený za současné exekutivy by socialní demokracie ani v příštích letech rozhodně neotevírala.