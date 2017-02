ČSSD počítá každou korunu a shání sponzory

Strana se může dostat do vážných finančních potíží. Ve volbách do Poslanecké sněmovny jí nejde jen o politický zisk, ale i o státní příspěvky za hlasy voličů a zákonodárce

Zdánlivě kosmetická rošáda ve vedení ČSSD, kde opustil post místopředsedy Martin Starec, aby se stal ekonomickým ředitelem strany, má vážný důvod. Jsou jím obavy o partajní pokladnu. Ta loni podle interní Starcovy zprávy vykázala oproti plánu nižší příjmy o 35 milionů korun. Naopak výdaje za krajské a senátní volby překročily předpokládaný limit o 28 milionů.

Kromě toho socialisty tíží čtvrtmiliardový dluh a v kauze Altner mohou zaplatit pokutu 337 milionů. Na jejich centrálu, Lidový dům a sousední Lannův palác, byla uvalena exekuce. Změna pozice má Starcovi umožnit, aby se plně soustředil na financování. Má mimo jiné shánět sponzory, kterých citelně ubývá, a hlídat doslova každou korunu.

Pokud bychom ve volbách do Poslanecké sněmovny utrpěli výraznou porážku, byl by to pro nás problém nejen politický, ale i finanční, shodují se zdroje z vedení sociální demokracie.

Podle jejího volebního manažera Jana Birkeho zatím žádné potíže nejsou. Kampaň bude tentokrát skromnější, důvodem je i zákonem stanovený devadesátimilionový limit. „Budu se snažit, aby to bylo ještě méně. Doba kampaní za stovky milionů je pryč, což je dobře,“ řekl. Strana šetří už od loňska, snížila počet pracovníků sekretariátu.

V minulých sněmovních volbách ČSSD získala milion hlasů. Aby se udržela nad vodou, potřebuje letos přesvědčit alespoň osm set tisíc voličů. Jednorázově by inkasovala od státu stokorunu za každý hlas. A aby měla alespoň čtyřicet poslanců, přičemž za každého má nárok na 900 tisíc ročně. Nyní má její klub pět desítek členů.

Na hospodaření oranžových se navíc negativně podepíší loňské volby, v nichž ztratili osm senátních a desetkrát tolik krajských křesel. Za senátora dostávají strany od státu stejně jako za poslance, za zastupitele 250 tisíc. Na příspěvcích za všechny mandáty si loni ČSSD přišla na 129 milionů. Kvůli senátní a krajské prohře to každoročně bude o 27 milionů méně.

Stranické vedení chce v kampani opět využít služeb americké komunikační agentury. Nyní to má být firma STG, která pomáhala Baracku Obamovi či Hillary Clintonové. Podle Birkeho jednání stále probíhají, smlouva zatím uzavřena nebyla.