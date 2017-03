ČSSD potřebuje akci, radí Sobotkovi expremiér Vladimír Špidla

Pětašedesátiletý politický matador Vladimír Špidla je i přes klesající preference ČSSD optimista. Pokud má stát za Bohuslavem Sobotkou, tak jím vlastně být musí. Co ale odmítá, je, že by měla strana nějak zvlášť reagovat na Andreje Babiše (ANO). Mezi premiérem a ministrem financí to přitom v poslední době hodně jiskří.



„Strana se musí zabývat tím vyhrát volby. Jedna osobnost, byť zajímavá, nerozhoduje o politické situaci v zemi, jako je Česká republika. Babiš je součást přírody a jak se říká, když jsme hráli kuličky, příroda hraje. Tak je třeba ho brát v úvahu, nic víc,“ řekl v rozhovoru pro Blesk.cz během druhého dne sjezdu. Podívejte se na celý rozhovor s bývalým premiérem:

Zuzana Štíchová, Jan Jedlička

Zároveň ale přiznal, že konfliktům by se ČSSD také vyhýbat neměla. Už proto, že vedení volá po větším pochopení u lidí. „Srozumitelnost vzniká akcí. Znamená to být naprosto věcný, jít do konfliktů, nebýt příliš plachý a použít nějaký rozumný marketing. Ale co je rozumný marketing, to je na mě moc,“ poznamenal někdejší eurokomisař.