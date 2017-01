ČSSD požaduje zavedení ošetřovatelské dovolené až na dva roky

Pracovník by po dobu čerpání této dovolené neměl nárok na plat. Zástupcům koaličního hnutí ANO ani opoziční TOP 09 se návrh nelíbí. Poukazují mimo jiné na to, že ošetřovatelé by zůstali na poměrně dlouhou dobu bez příjmu.

Zavedení volna na ošetřování, ale placeného, navrhuje také ministerstvo práce. Takzvané dlouhodobé ošetřovné by trvalo až 90 dní, pracovník by dostával z nemocenského pojištění 60 procent redukovaného základu svého příjmu a zaměstnavatel by mu musel místo držet. Novelu o nemocenském pojištění by měla v pondělí projednávat vláda.

Cílem poslanecké předlohy je podle autorů podpořit péči o staré nebo vážně nemocné lidi v jejich rodině, aniž by se zaměstnanec musel obávat ztráty pracovního místa. "Institut je využitelný zejména v případech, kdy se stav rodiče například prudce zhoršil v důsledku závěrečného stádia nevyléčitelné nemoci a podobně," stojí v důvodové zprávě. Péče by se mohla vztahovat i na rodiče a prarodiče manžela nebo registrovaného partnera.

Poslankyně ANO Radka Maxová označila úpravu za dobře myšlenou, ale nedomyšlenou. Lidi na ošetřovatelské by patrně přivedla na úřad práce pro sociální dávky. "Vytvořila by se skupina chudých ošetřujících," řekla Maxová. Poukázala i na dopady na zaměstnavatele ohledně shánění náhrady. Záležitost by Maxová řešila zrychlením přiznávání příspěvků na péči, zkrácenými pracovními úvazky a dostatečným počtem terénních sociálních pracovníků a denních stacionářů.

"ČSSD by měla raději vyřešit alarmující nedostatek lékařů posudkové služby, kvůli kterému už nyní vyřízení příspěvku na péči trvá mnohdy i tak dlouho, že se jej nemocný člověk nedožije," řekla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podobně jako Maxová upozornila na to, že člověk na ošetřovatelské by zůstal mnoho měsíců bez peněz. TOP 09 podle Pekarové Adamové podporuje péči o dlouhodobě nemocné v rodině, není ale možné zatížit zaměstnavatele další povinností. "Je třeba najít se zaměstnavateli shodu na únosném řešení", dodala.

Úprava pamatuje podle předkladatelů v čele s Jeronýmem Tejcem i na možné zneužívání ošetřovatelské dovolené. Měl by na ni nárok jen zaměstnanec, který je u zaměstnavatele v pracovním poměru nejméně rok. U stejného zaměstnavatele by mu příslušela jen jednou. Navíc osoba, o níž by se staral, by musela být zařazena do jednoho ze dvou nejtěžších stupňů závislosti na péči.

Zdravotní pojištění za zaměstnance na ošetřovatelské dovolené by podle důvodové zprávy platil stát, tito lidé by měli i důchodové pojištění. Ohledně zaměstnání by ale měli nižší stupeň ochrany, než existuje u srovnatelné rodičovské dovolené. U ošetřovatelské by neplatil zákaz výpovědi, zaměstnavatelé by při ní mohli nařídit čerpání řádné dovolené.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnutí ale bude na zákonodárcích a není jisté, zda Sněmovna stihne projednat novelu do konce volebního období. Stejné je to i s návrhem novely s dlouhodobým ošetřovným, který připravilo ministerstvo práce. Šéfka resortu Michaela Marksová (ČSSD) by tříměsíční volno pro pečující rádá do voleb prosadila.