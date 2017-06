ČSSD přestavuje program. Přečtěte si, co se změní | E15.cz

ČSSD v programu pro sněmovní volby slibuje lidem dobrou zemi pro život, průměrný plat 40 tisíc korun měsíčně, progresivní zdanění i milionářskou daň nebo rychlejší zdravotní péči. Program dnes představila v rámci konference v Praze. Zvýšení platů na čtyřicetitisícovou úroveň slibuje sociální demokracie do pěti let, tedy v době delší než je volební období Sněmovny. "Chceme docílit tak rychlého růstu mezd, aby v roce 2022 byla průměrná mzda přinejmenším 40 tisíc korun," uvádí se v programu. Minimální mzdu chtějí sociální demokraté zvýšit do roku 2022 alespoň na 16 tisíc korun; zákonem chtějí zaručit její pravidelné navyšování, aby činila minimálně 40 procent průměrné mzdy. ČSSD slibuje také pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance. Aktuálně je průměrná mzda v ČR 27.889 korun a minimální 11 tisíc korun. V oblasti daní sází ČSSD na progresivní zdanění a zrušení superhrubé mzdy. "Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzických osob a tím snížíme daně a zvýšíme příjem 98 procent zaměstnanců," uvádí program. "Snížíme daně malým a středním podnikům a zavedeme spravedlivé progresivní zdanění velkých firem s vysokými zisky," stojí v programu. Zdanění nemine podle ČSSD ani banky. Sociální demokrace chce zavést také daň z prodeje podílů firem či akcií na stejné úrovni, jako jsou daněny dividendy. Na majetek nad 50 milionů korun plánuje zavést dědickou a darovací daň na úrovni procent a u majetku nad 100 milionů korun ve výši 15 procent. Zrychlení zdravotní péče podle ČSSD přinese například postupná digitalizace zdravotnictví, která by měla zkrátit čekací doby u lékaře. "Zavedeme urgentní příjem v každé nemocnici poskytující služby akutní péče," slibuje ČSSD.