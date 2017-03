ČSSD vytahuje další starý nápad: část peněz z alkoholu a tabáku má jít do nemocnic

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zaúkoloval ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, aby připravil konkrétní materiál o vyčlenění části spotřební daně na tabák a alkohol do fondu na investice do nemocnic. Z myšlenky chce udělat předvolební téma. ČSSD však podle ankety deníku E15 zůstane s tímto návrhem na přesměrování peněz ze spotřebních daní do nemocnic osamocena, návrh mezi zdravotnickými experty ostatních politických stran nevzbudil příliš sympatií.

Podle místopředsedkyně KDU-ČSL Zuzany Roithové by sice daně z tabáku a alkoholu měly směřovat do zdravotnictví, nemá ale smysl je dávat „do betonu“. „Použití výnosů daně z tabáku a alkoholu pro zdravotnictví jsem sama prosazovala už od devadesátých let. Ale nikoli na investice, ale na preventivní programy,“ vysvětlila Roithová.

„Bohužel postupně všichni ministři financí to zásadně odmítali,“ poznamenala. Podobně v poslední době tyto nápady narážely na nesouhlas Andreje Babiše (ANO). Ani Babišův tajemník a expert na zdravotnictví Adam Vojtěch není pro. „Není systémové, pokud jsou výnosy z daní vázány na konkrétní účely. Je třeba ponechat vládě co nejširší prostor pro rozhodování,“ uvádí Vojtěch s tím, že priority se mohou časem měnit.

Vyhrazení spotřebních daní na zdravotnictví je politický evergreenAutor: E15

Poslanec TOP 09 Leoš Heger upozorňuje, že alokování daní ze škodlivin do zdravotnictví je kritizováno ekonomy. „Důležité je, kolik stát do zdravotnictví platí. Bylo by na místě v zákoně o pojistném na zdravotní pojištění definovat průměrnou částku, kterou má platit,“ navrhuje Heger. Podle poradce předsedy ODS Jana Klusáčka je určování daňových výnosů špatný nápad.

„Za chvíli nebude vláda mít žádné peníze, o kterých by mohla rozhodovat,“ říká. Už dnes posílá stát z rozpočtu do zdravotnictví přes 70 miliard korun ročně, což je více než výnosy z daně na tabák. „Takže bychom mohli říci, že se celá tato daň do zdravotnictví nakonec dostane,“ uvádí Klusáček. Možná by návrh sociální demokracie mohl získat podporu KSČM, jejíž poslankyně Soňa Marková před několika lety vyčlenění části daně z tabáku pro zdravotnictví podpořila.