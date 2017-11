Čtyřletou vládu bez důvěry si nedovedu představit, řekl Babiš navzdory Zemanovi | E15.cz

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si nedokáže představit, že by vláda bez důvěry fungovala celé čtyřleté volební období. Reagoval na výroky prezidenta Miloše Zemana, který naznačil, že by kabinet hnutí ANO vládl, přestože by ve Sněmovně nezískal důvěru. Babiš v úterý dostal od Zemana pověření jednat o sestavení vlády, vyjádřil přesvědčení, že jeho kabinet důvěru získá.