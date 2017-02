Daňovou revoluci ČSSD cupují politici i analytici

Spolu s bankami jsou předvolebním terčem sociální demokracie lidé a firmy s vyššími příjmy a zisky. Strana představila konkrétní podobu daňové progrese, kterou prosazuje už delší dobu.

Chce zavedení dohromady sedmi sazeb oproti nynějším dvěma sazbám pro fyzické a jednotné 19procentní daně pro právnické osoby. Vládní ANO a lidovci jsou shodně s opozičními ODS a TOP 09 přesvědčeni, že systém naopak potřebuje zjednodušení a stabilitu. Stejný názor mají i analytici.

Sazby by podle ČSSD rostly s výší výdělků a zisků. Na zaměstnance s hrubou měsíční mzdou do 30 tisíc korun by se vztahovala o tři procentní body nižší sazba, naopak na příjmovou skupinu nad 50 tisíc o 17 procentních bodů vyšší. Podobný model by platil pro podniky. Do ročního zisku pět milionů by odváděly o pět procentních bodů méně, ze zisku nad 100 milionů pak o stejný počet procentních bodů více.

Podle socialistů by se měly snížit daně 90 procentům zaměstnanců a 99 procentům firem. „Tato daňová reforma je rozpočtově neutrální, nezatíží české veřejné rozpočty. Je pro nás nástrojem solidarity mezi bohatšími a chudšími a mezi velkými a malými,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka s tím, že 21 zemí EU má u zdanění zaměstnanců daňovou progresi.

„Úspěšní lidé by neměli být trestáni vyšším zdaněním. Navíc progresivní daň dnes funguje ve formě sedmiprocentního navýšení u lidí s příjmy zhruba sto třináct tisíc,“ připomněl šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Podle místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky jsou návrhy ČSSD populistické a nemají ratio. „Rozumné je daně nezvyšovat a nechat peníze rodinám přes vyšší slevy,“ dodal.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura připomněl, že hlavně malí podnikatelé si stěžují na rostoucí byrokratickou zátěž. „Místo daňové revoluce by měli přijít s antibyrokratickou,“ míní. Strana je přesvědčena, že daně mají klesnout všem, nejen někomu.

Podle exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) by návrh zkomplikoval situaci jak daňovým poplatníkům, tak daňové správě.