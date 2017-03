Dohoda schválena. Lidovci a Starostové půjdou koalice

Příští týden to ještě musí potvrdit celostátní sněm hnutí. KDU-ČSL se k závěrům dvoudenního jednání se Starosty, které se konalo v Lipnici nad Sázavou, vyjádří dnes odpoledne po své celostátní konferenci v Jihlavě. Novinářům to v Lipnici řekl předseda STAN Petr Gazdík.

Koalice by potřebovala pro vstup do Sněmovny nejméně deset procent voličských hlasů. Kdyby strany kandidovaly jednotlivě, stačilo by jim pět procent. Předvolební průzkumy přisuzují lidovcům zhruba šest procent hlasů, Starostům kolem dvou procent.