Dostavba vnitřního okruhu Prahy v nedohlednu, zastupitelé se neshodli | E15.cz

Koalici za to kritizovali opoziční zastupitelé, kteří chtěli prosadit, aby byl schválen další postup přípravy dostavby okruhu. Po hlasování na protest opustili sál členové klubu TOP 09 a místo sebe posadili do lavic dvojníky z kartonu.



Opozice kritizovala hlavně podobu předloženého materiálu, v němž nebylo usnesení, ale pouze vzetí na vědomí. "Pokud má Praha zůstat dobrým místem pro život i byznys, pak musíme mít okruh dokončen. Materiál je čirý alibismus. Není v něm nic o budoucnosti a možném řešení, je to jen shrnutí včetně výpisu tiskových konferencí," řekl opoziční zastupitel Filip Humplík (ODS).



Předseda klubu TOP 09 Václav Novotný označil dokument za bezobsažný. Zároveň nabídl koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, STAN a KDU-ČSL), že TOP 09 podpoří dostavbu okruhu ve variantě pracovně zvané Vlasta tunely přes Balabenku. "Pokud máte, kolegové z ČSSD a ANO, odvahu rozhodnout o tom, co je pro Prahu důležité, my jsme připraveni našimi 12 hlasy vás podpořit," řekl Novotný.

Primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) kritiku odmítl. Všechny informace podle něj jsou na stránkách www.mestskyokruh.info. "Jestli chcete dostat ještě zbytečné CD, tak dobře," řekl.Zastupitel Jiří Nouza (TOP 09) navrhl, aby zastupitelé podpořili výstavbu okruhu. Jeho návrh nebyl přijat. Zastupitelé nepřijali ani návrhy Ondřeje Profanta (Piráti). Chtěl, aby byla například zřízena supervize nad dostavbou nebo aby město nechalo posoudit několik variant vedení okruhu v rámci EIA, která hodnotí vliv stavby na životní prostředí.Zastupitelé také kritizovali to, že chybí vyčíslení nákladů stavby. V minulých týdnech byly odhadnuty na 40 miliard korun. Dolínek odmítl sumu uvést. "Já jsem nikdy neřekl, kolik to bude stát, to budeme vědět až v pokročilejší fázi projektové přípravy," řekl.Postupu vedení města se zastali především koaliční zastupitelé Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice) a Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice). Právě SZ prosadila, aby město nechalo vypracovat ještě jednu variantu trasování okruhu. "Byla by obrovská chyba se na ty varianty nepodívat. Nebojme se nějakých pár měsíců navíc, abychom mohli udělat kvalitní rozhodnutí," řekl Mirovský. "Lidí, kteří jezdí autem, je menšina, většina, 60 procent Pražanů, jezdí MHD nebo se dopravuje po svých. A město si musí rozmyslet, zda utratí všechny investiční peníze," řekl Stropnický."SZ chce jen problém oddalovat. Ten problém není o bohatých a chudých, v nich sedí lidé všech sociálních vrstev. Přestaňte většinu trápit vaší pseudoideologií," řekl zastupitel Alexander Bellu (ODS). "Čtyři zastupitelé SZ drží v šachu celé město jen kvůli tomu, abyste udrželi koalici," řekl Tomáš Jílek (TOP 09). Stropnický to odmítl, podle něj vypracování varianty okruhu nic nezbrzdí.

Stavba trasy, kterou prosazují ANO a ČSSD, by v případě schválení mohla začít v roce 2023. Délka trasy má být 10,25 kilometru a bude se skládat ze tří úseků. Varianta Trojkoalice neplánuje vybudování jedné velkokapacitní komunikace, ale počítá s vedením dopravy po dvou už existujících trasách.Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.