Dvaašedesát miliard leží na stole. Koalici čeká tvrdá bitva o rozpočtový přebytek

Radost z rekordního rozpočtového přebytku za loňský rok nejspíš nevydrží vládním stranám příliš dlouho. Dohady o tom, jak nabyté miliardy použít, budou ve volebním roce urputné.

Vize ministra financí Andreje Babiše (ANO) je na hony vzdálená představám premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) i lidovců. Šéf státní kasy už poněkolikáté zopakoval, že přebytek by měl sloužit k oddlužování státu, a poslanci jeho hnutí zřejmě budou stát za ním.

„Pro nás jako pro ANO a pro ministerstvo financí je užití jednoznačné – umořit tím část státního dluhu a v podstatě tím vyplatit dluhopisy roku 2017,“ říká místopředseda ANO Jan Volný. Ten je zároveň místopředsedou vlivného rozpočtového výboru, který bude dávat sněmovně doporučení, jak o vládním návrhu státního závěrečného účtu hlasovat.

Vláda musí návrh dolní komoře parlamentu předložit do 30. dubna. Pokud státní závěrečný účet obsahuje přebytek, Poslanecká sněmovna rozhodne o jeho použití na základě návrhu vlády. Když poslanci odhlasují, že se přebytek, případně jeho část použije k financování výdajů státního rozpočtu v běžném rozpočtovém roce, stanou se tyto prostředky příjmem státní kasy.

To je možnost, kterou by chtěl využít premiér. Z přebytku za loňský rok chce odstranit schválený šedesátimiliardový deficit pro letošní rok. V podstatě to znamená, že sociální demokracie by mohla prosadit dlouho plánované záměry, například vyšší valorizaci důchodů či některých sociálních dávek, větší podporu matek samoživitelek anebo rozšíření přídavků na děti. Hospodaření státu by přesto mohlo být na konci roku vyrovnané.

Podporu by ČSSD mohla najít u lidovců. I ti hodlají alespoň část přebytku utratit, jejich priority jsou ale jiné, jde jim hlavně o investice, které by zlepšily životní podmínky na venkově. Proti tomu, aby peníze z rozpočtového přebytku šly spíše na investice než na umoření části státního dluhu, v podstatě nic nenamítají ani ekonomové. Nahrávají tomu příznivé okolnosti – stát si půjčuje peníze za záporný úrok, nízká je i nezaměstnanost. Doporučují ale, pokud nebudou připraveny infrastrukturní stavby, například investovat třeba do vyšších platů pro učitele.