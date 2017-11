Dvě miliardy na inkluzi? Dětem na pomůcky šla jen drobná část | E15.cz

Ze dvou miliard korun, které stála v minulém školním roce podpora dětí se speciálními potřebami v běžných školách, směřovala valná většina k učitelům a asistentům. Na personální podpůrná opatření šlo 96 procent financí. Vyplývá to z analýzy ministerstva školství.

Ministerstvo financí tlačí na co nejrychlejší osekání vysokých výdajů na inkluzi. Analýza ukazuje, že by to znamenalo omezení peněz na asistenty a doučování. Udělat pořádek v proplácení pomůcek stačit nebude, na ně šlo v minulém školním roce jen zhruba 80 milionů korun.

Podle odborů ale ani nyní nedává stát dost peněz na to, na co zákonem o podpoře inkluze je nárok. „Ukazuje se, že takováto podpora inkluze je velmi drahá,“ říká místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová.

Pořizování pomůcek pro děti se speciálními potřebami navíc někdy provázela neefektivita. „Mnohé školy nakupovaly pro každého žáka nové pomůcky, byť takové pomůcky byly již ve škole k dispozici,“ uvedla nedávno ve své zprávě Česká školní inspekce.

Podpora inkluze žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami funguje od září 2016. Původně se čekalo, že to stát vyjde na 1,5 miliardy korun do konce roku 2017. „Další novela týkající se využívání finančních prostředků je připravena k projednání ještě do konce roku 2017,“ uvádí ministr školství Stanislav Štech.