Elektronický systém s přehledem povinností podnikatelů v Senátu nejspíše narazí | E15.cz

Navrhovaný vznik elektronického systému s přehledem povinností podnikatelů vyplývajících ze zákonů a vyhlášek míří v Senátu k zamítnutí. Zamítnutí poslanecké předlohy, podle níž by systém provozovala Hospodářská komora ČR, doporučily dnes plénu hospodářský i ústavně-právní výbor. Horní komora bude novelu zákona o hospodářské a agrární komoře projednávat příští týden.

Pokud ji Senát zamítne, předloha platit nebude. Vzhledem k říjnovým parlamentním volbám ji totiž nynější Sněmovna už nestihne znovu posoudit.

Zamítnutí navrhli zpravodajové výborů Jan Veleba (SPO) a Jiří Dienstbier (ČSSD). V hospodářském výboru před přijetím návrhu varoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) i předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Úřady by například směly trestat podnikatele jen za porušení povinností uvedených v přehledu. Dienstbier poukázal také na dopis, v němž se proti předloze postavilo 93 českých právníků.

Naopak prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý členy výborů nabádal, aby návrh důkladně zvážili. Poznamenal mimo jiné, že má pozitivní ohlasy od velkých firem. Odmítl, že by komora chtěla takto získat nadřazené postavení nebo že by tak chtěla financovat svoji činnost. Také zástupce předkladatelů, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, žádal senátory, aby novelu podpořili. Jinak se podle něj budou podnikatelé dále "pohybovat v džungli". Stát by jim měl podle Stanjury poskytovat servis, ne chystat pastičky a miny.

Novela má zavést takzvaný Právní elektronický systém (PES), který by umožnil podnikatelům, aby spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek. Podle Hospodářské komory by systém mohl podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně.

"Velice vás prosím, abyste zachránili náš právní řád před tímto nesmyslem," žádal senátory ministr Pelikán. Záměr je podle jeho slov proveden "amatérským a megalomanským způsobem". Jako jednu z výhrad uvedl, že když se bude měnit třeba občanský zákoník, bude muset ministerstvo spravedlnosti zpracovat přílohu, která obsáhne celé soukromé právo, což odhadl až na 15.000 povinností.

Podle senátora Veleby neprošel materiál v Agrární komoře žádnou diskusí, která se tam jinak nad podobnými materiály odehrává. Veleba poukazoval například na to, že záměr se má týkat všech právních předpisů i obecně závazných vyhlášek měst nebo krajů. Citoval z dopisu prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka, který v něm mimo jiné uvedl, že materiál situaci neusnadní, ale zkomplikuje.

Hanák v dopise poukázal i na to, že například v energetice nebo odpadovém hospodářství plyne řada povinností přímo z nařízení EU, a nikoli z českých zákonů. Dlouhý řekl, že ho Hanák sice informoval o svých výhradách, ale ne o svém dopise, což označil za zbabělost.

Dienstbier zapochyboval nad tím, že systém povede k větší přehlednosti povinností podnikatelů. Varoval před zmatkem, jenž by mohl nastat kvůli možným rozdílům mezi povinnostmi uvedenými v zákonech a k němu připojených přehledech. "Povinnosti jsou uloženy v zákoně. Soudy se nebudou řídit přílohou," namítala také bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (za Zelené). Senátor Michael Canov (SLK) míní, že díky novele by se stal z nynějšího guláše právních předpisů superguláš.

Předlohu vedle Stanjury podepsali mimo jiné předsedové ANO Andrej Babiš, KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a STAN Petr Gazdík spolu se šéfy poslaneckých klubů KSČM Pavlem Kováčikem a ČSSD Romanem Sklenákem. Za TOP 09 připojil podpis Martin Plíšek.

Vláda se k novele postavila již dříve neutrálně, měla ale výhrady. Návrh podle jejího stanoviska například představuje podstatný zásah do principů demokratického právního státu a v mnoha ohledech vyvolává pochybnosti o souladu s ústavním pořádkem. Předloha podle vlády neoprávněně zvýhodňuje podnikatele tím, že jim poskytuje komfortnější přístup k jejich právním povinnostem.