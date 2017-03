EU se bez zásadní změny rozpadne, obává se Zaorálek. Hlasování pro brexit prý chápe

"My sice mluvíme o tom, že musíme respektovat volnost pohybu a další věci, kvůli kterým se budeme chtít obrazně řečeno ukřižovat, ale výsledek bude ten, že se kvůli těmto zásadám může unie rozpadat," uvedl v rozhovoru pro Hospodáské noviny ministr. Evropa podle něj nemá nástroje, kterými by veřejnost přesvědčila, že je funkčním a efektivním spolkem.

Zaorálek by hledal kompromis v principech EU. Stát prý existuje proto, aby zajistil bezpečnost a měl kontrolu nad tím, kdo do země přichází. "A dnes vám občané neuznávají to, že nějaká síla mimo tento stát bude něco diktovat. U nás je podobná situace. Lidé si myslí, že nám nikdo nemůže předepisovat, koho máme mít v naší zemi, a my vůli lidí musíme respektovat," řekl ministr.

České úřady by podle něj měly dbát na to, aby do země přicházeli kvalifikovaní pracovníci. Nechce opakovat případy Německa nebo Nizozemska, kde se vytvářejí problémové komunity.

Chápe také britské rozhodnutí pro brexit. "Když vám přijdou dva miliony lidí z Východu, kteří vám berou práci, sociální dávky a řadu dalších věcí, tisíckrát můžete vlastní občany přesvědčovat, ať si na to zvyknou. Oni to nevezmou, protože jste to prostě přepískli a neřekli jim pravdu," uvedl.

Junckera kritizuje kvůli neochotě bavit se například o problémech mezi východem a západem unie: "Mně vadí, že máme předsedu komise, který má na telefonu šest reprezentantů zakládajících států a do východní Evropy přijede pouze tehdy, když má Slovensko předsednictví. To je špatné," podotkl Zaorálek.

Rozpad unie si ale nepřeje, Česko by se naopak mělo podle něj podílet na jejím formování. Nyní prý hrozí, že by se ČR nemusela účastnit rozhodování o zásadních otázkách EU.