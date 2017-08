Evropské dotace z minulého období jsou dočerpány. Je to úspěch, řekl Sobotka | E15.cz

Největším úspěchem ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v tomto volebním období je dočerpání evropských dotací z programového období 2007 až 2013. Po bilanční schůzce s ministryní Karlou Šlechtovou (za ANO) to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Za úspěch považuje rovněž přijetí novely stavebního zákona nebo nového zákona o veřejných zakázkách. Zklamán je naopak z toho, že se nepodařilo schválit zákon o sociálním bydlení.

"Ministryni jsem poděkoval za razantní a dynamické vedení ministerstva. Jsem přesvědčen, že to bylo velmi potřeba. V okamžiku, kdy nastoupila do čela, tak tady byla celá řada problémů, se kterými bylo potřeba se vypořádat. Jsem rád, že ministerstvo provětrala, zredukovala některé agendy, řadu z nich naopak dokázala rozvíjet," uvedl Sobotka. Šlechtová nastoupila do čela ministerstva v říjnu 2014. Vystřídala Věru Jourovou (ANO), která se stala členkou Evropské komise.

Podle Sobotky se jednoznačně podařilo dočerpání evropských dotací z minulého programového období. "Když jsme nastoupili, tak perspektiva byla dost pesimistická. A jsem rád, že výsledek je výrazně lepší, než se původně čekalo. Vyčerpalo se přes 96 procent. A pokud jsme o nějaké peníze přišli, tak to bylo v okamžiku, kdy už to naše vláda nemohla žádným způsobem ovlivnit," doplnil premiér.

Za úspěch považuje rovněž přijetí nového zákona o veřejných zakázkách, který platí od října loňského roku. "Jsem rád, že se podařilo schválit novelu stavebního zákona, i když to byl složitý proces, zejména na půdě Parlamentu. Jsem přesvědčen, že se jedná o zjednodušení hlavně pro malé stavebníky, ale také o zrychlení u velkých staveb. Zároveň jsme se dohodli, že ještě tato vláda dostane na stůl teze, jak by měl vypadat zcela nový stavební zákon, který už MMR připravuje," řekl dále Sobotka.

Pokud jde o věci, které se nepovedly, Sobotka zmínil zákon o sociálním bydlení nebo zákon o veřejných dražbách. "Zákon o sociálním bydlení se připravoval hodně dlouhou dobu a mrzí mě, že část poslanců, zejména pravicových, se zasloužila o to, že se zákon nepodařilo schválit," dodal Sobotka.

Premiér s ministry bilancuje už potřetí. Nejprve hodnotil práci vlády v polovině roku 2014, podruhé loni v listopadu a prosinci. Tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) premiéra kvůli tomu kritizoval, pochyboval o smyslu schůzek a označil je za marketingovou kampaň ČSSD. Letos Sobotka zahájil hodnocení v polovině července.