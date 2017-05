Evropský úřad pro boj proti podvodům rozhodne v kauze Čapího hnízda ještě letos | E15.cz

Přelom v třaskavé kauze může přijít poměrně brzy. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) očekává, že své vyšetřování okolo dotací pro farmu Čapí hnízdo, která patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu Andreje Babiše, uzavře do konce letošního roku.