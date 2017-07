Exministr Pilip se znovu ocitl v insolvenčních kleštích. Bojuje se o Zámek Trnová | E15.cz

Bývalý politik Ivan Pilip se kvůli svému realitnímu byznysu znovu dostal do hledáčku věřitelů. Čelí hned dvěma insolvenčním návrhům. První je vedený proti Pilipovi samotnému a jeho obchodním podílům. Druhý proti společnosti Trnová1, která pořádá společenské akce na Zámku Trnová. Zámek patří rovněž Pilipovi a je nejcennější částí jeho majetku.

Insolvenční návrhy přistály ze strany firem, které mají nepřímé vazby na kampeličku Moravský peněžní ústav. Té Pilip i s úroky dluží kolem sto milionů korun. Loni na podzim podle svých slov záložně nabídl, že zámek prodá a závazky zaplatí. Kampelička však návrh bez zdůvodnění zamítla.

„Pro podané insolvenční návrhy nemám racionální vysvětlení, které by bylo ku prospěchu družstevníků záložny MPÚ. Mělo by být jasně řečeno, jak by byl výtěžek z insolvence dělen mezi takovéto firmy s nejasným akcionářem a nejasnou vazbou na MPÚ, a mezi družstevníky této záložny,“ řekl Pilip webu E15.cz.

Rozhovor s Ivanem Pilipem

1080p 720p 360p <p>Ivan Pilip o Miloši Zemanovi: Čím je starší, tím se prohlubují jeho vlastnosti. K horšímu. Je to populista, který se od listopadu snaží udržet u moci a nic, co mu v tom pomůže, pro něj není dost špatné.</p> REKLAMA Ivan Pilip o Zemanovi: Čím je starší, tím horší, využívá moci k pomstě • VIDEO Zuzana Štíchová, Blesk Zprávy

„Smyslem celé věci může být, aby se nemovitost dostala k předem určenému zájemci. Navíc u dvou současně podaných návrhů je šance, že bude určen společný insolvenční správce,“ uvedl advokát, který si v této souvislosti nepřál být jmenován.

Moravský peněžní ústav hlásí, že se k insolvenčním návrhům připojí. „S ohledem na dlouhodobé neplnění splatných závazků těchto osob, jakož i vzhledem k exekučním řízení, která byla vedena na tyto osoby v minulosti, pak v dané věci nezbývá, než se připojit k insolvenčním návrhům a provést přihlášení pohledávek za výše uvedenými subjekty,“ sdělil ředitel marketingu MPÚ Pavel Čihák. K dalším dotazům ohledně role záložny při startu insolvenčního řízení se nevyjádřil.

Noví šmejdi, tentokrát s dluhopisy. Po telefonu nabízejí výnosy i přes deset procent

Insolvenční návrh na Pilipa jako fyzickou osobu podala společnost Reality Hradec na základě dříve získané pohledávky kolem 26 milionů korun. Úvěr expolitikovi původně půjčila Česká spořitelna.

Druhý návrh vůči firmě pořádající akce na Zámku Trnová podala společnost RPDV. Ta paradoxně zámek vlastní a Pilip v ní má podíl přes 99 procent. Zlomek firmy ovšem drží společnost Real Estate Fund s nepřímou vazbou na Moravský peněžní ústav. Podle Pilipa je však jednatel RPDV dosazený kampeličkou. Stanovy společnosti určují, že s klíčovými změnami ve společnosti musí souhlasit oba společníci. Pilip na jmenování nynějšího jednatele přistoupil v rámci konsolidace svých dluhů vůči MPÚ. Bývalý vrcholný politik Pilip nyní kromě byznysu působí rovněž jako ekonomický poradce KDU-ČSL. „Kdybych byl v politice exponovanější, mohl bych to označit za útoků vůči mojí osobě, takto o tom však silně pochybuji,“ doplnil.