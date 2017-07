Finanční úřady šláply na brzdu. Počet zajišťovacích příkazů na peníze firem už neroste, říká premiér | E15.cz

Nové zajišťovací příkazy dramaticky nepřibývají, jejich počet se stabilizuje. Velký počet dosavadních řízení ale zatím nebyl projednán soudy. Finanční správa připravuje analýzu, kterou projedná vláda.

„Množství zajišťovacích příkazů výrazně neroste. Pro mě bude důležitý vývoj v roce 2017. Finanční správa nás ujišťovala, že se nejedná o plošný nástroj,“ řekl po jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka.

Zajišťovací příkaz umožňuje finanční správě vybrat daň dopředu, pokud existuje důvodné podezření, že zaplacena nebude. Využívání příkazů vyvolává diskusi, podle kritiků může způsobit i existenční potíže firem.

"Máme klienta, jemuž přišel zajišťovací příkaz na 380 milionů korun. Představte si, jaká je to pro společnost rána. Kolik firem, které by to byly schopné hned zaplatit, v Česku je? Takovouto hotovost drží málokterá společnost,“ řekl dříve pro deník E15 spoluzakladatel daňové kobry Jiří Žežulka.

V loňském roce vydala finanční správa 1561 zajišťovacích příkazů v celkové výši 3,3 miliard korun.