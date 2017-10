GESTO DESETILETÍ: Umírání už není tabu, hospic už není neznámé slovo | E15.cz

Přístup lidí a institucí k umírání se mění před očima. Letos byly některé druhy paliativní péče o umírající zařazeny na oficiální seznam výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Domácí hospice by se po pilotním projektu měly příští rok dočkat standardních příspěvků ze zdravotního pojištění.

Některé kraje vytvořily vlastní strategii péče o umírající a podporují hospice miliony korun ročně. Na ministerstvu zdravotnictví se chystají změny zákonů, které by paliativní péči lépe ukotvily v systému.

Zdá se tedy, že podmínky pro péči o umírající se začínají zlepšovat. Stále je sice na ni nedostatek financí, ale zeď nepochopení se postupně drolí a umírání přestalo být tabu.

Peníze byly. Ale jak je rozdělit?

Když firma Avast začala budovat svůj nadační fond, svěřila jej do péče manželkám zakladatelů firmy Jarmile Baudišové a Miladě Kučerové. Hlavní síly fondu pak doplnila právnička Libuše Tomolová. Tyto dámy jsou ve vedení fondu nadace dodnes.

Fond vznikl v roce 2010 a začal hledat hlavní směr své charitativní filantropie. „Měly jsme peníze, ale nevěděly jsme, jak je účelně rozdělit, aby to bylo to nejlepší, co můžeme udělat,“ vypráví Jarmila Baudišová. „Od začátku jsme hledali něco na okraji zájmu, něco, co není atraktivní pro jiné donátory. Z toho vzešli lidé na konci života.“

Už od počátku bylo nápadné, jak často se o pomoc hlásí právě projekty na zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné na konci života. Hlavně od hospiců. A tak v roce 2012 vznikl jasně zaměřený program Spolu až do konce.

Jeho podobu mu dala hlavně programová ředitelka Martina Břeňová. První rok rozdal ve spolupráci s odborníky prostředky nejrůznějším projektům z oblasti paliativní péče. Hned se ale ukázalo, že je to příliš široká škála na řádné posuzování a vyhodnocování podpory.

Druhý ročník se proto zaměřil na podporu finanční soběstačnosti hospiců, konkrétně na rozvoj fundraisingu, a dostala ji třetina všech hospiců v Česku. „Hospice často neměly povědomí, jak shánět peníze. Vyhlásili jsme dvouletou fundraisingovou akademii, která měla velký úspěch. Hospicům, které se jí účastnily, se podařilo získat o 11 milionů korun více než v minulých letech,“ říká Baudišová.

Umírání v nemocnici

Loňský ročník programu Spolu až do konce pak našel téma, které bylo i v diskuzích o paliativní péči popelkou. Tím je kvalita péče o umírající přímo v nemocnicích. Zhruba 70 procent lidí umírá v nemocnicích a léčebnách. Ty jsou přitom jen zřídka na péči o nevyléčitelně nemocné skutečně kvalitně připravené.

„Nemocnice jsou v péči o umírající klíčovým hráčem. Program nadačního fondu představuje bez přílišné nadsázky historický milník, díky kterému si řada českých nemocnic poprvé nahlas připustila, že i umírání patří k životu a že chtějí se svými pacienty být opravdu až do konce,“ uvádí expert z Centra paliativní péče Martin Loučka.

Nabídka podpory pro nemocnice, které chtějí vytvořit vlastní paliativní program, tým pracovníků a vzdělávat personál, měla nebývalý ohlas. Ozvalo se šedesát nemocnic. Podporu nakonec po hlasování správní rady fondu a přizvaných expertů získalo osmnáct projektů nemocnic z celé republiky. Nadační fond mezi ně rozdělil 28 milionů korun.

Vody se rozbouřily

Za tři ročníky programu Spolu až do konce podpořil Nadační fond Avast padesát projektů celkem sedmdesáti miliony korun. V letošním ročníku plánuje rozdělit dalších dvacet tři milionů.

Aktuální ročník je zaměřený na vzdělávání lídrů mezi pracovníky v oboru. Přihlásit do něj mohou své zaměstnance nejen hospice a nemocnice, ale třeba i samospráva nebo domov důchodců. V péči o umírající v Česku totiž není dost zkušených a zralých profesionálů.

Pro příští rok ještě nejsou šéfky nadačního fondu rozhodnuty, kam podporu v rámci péče o umírající nasměrují. „Od té doby, co jsme se začali tématem zabývat, už se začalo na paliativní péči pohlížet jinak.

Vody se rozbouřily,“ říká Baudišová. I když to už dnes není tak opomíjené téma, Nadační fond Avast u něj zůstane i další roky. Fond má přitom nadále podporu firmy Avast, i když se v ní mezitím posílil vliv zahraničních spoluvlastníků.

„Až všechno půjde dobře, všichni budou mít vzdělané fundraisery, až budou mít vzdělané specialisty na paliativní péči, kterou budou zdravotní pojišťovny i ministerstva podporovat, pak toto téma možná opustíme. Zatím to ale neplánujeme,“ uzavírá Baudišová.

Garantem ocenění Gesto desetiletí je Byznys pro společnost, platforma pro odpovědné podnikání.