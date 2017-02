Hackeři ukradli z ministerstva zahraničí za rok tisíce dokumentů

Podle zprávy šlo o dokumenty obsahující citlivé informace. Zároveň došlo k prolomení účtů vedení ministerstva zahraničí. Útočník podle zprávy "udržoval v podstatě nerušený přístup do jakéhokoliv účtu ministerstva". Kompromitováno bylo 168 uživatelů/účtů. První přístup se uskutečnil loni 8. ledna, poslední letos 18. ledna.

Podle mluvčí ministerstva Michaely Lagronové nicméně ani tyto nové informace nejsou závažnější, než uvedlo ministerstvo. "Teď je to na kybernetickém centru, aby věci prošetřili a zjistili, o co šlo, kam to šlo, jak dlouho se to zhruba dělo. To, že se to dělo rok neznamená, že to není v souladu s tím, co jsme říkali včera," řekl INFO.CZ.

“Nejdelší dobu útočník strávil ve schránce, která je pravděpodobně centrálním účtem, ze kterého se příchozí zprávy přidělují oprávněným účastníkům (tv. věž), v účtu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, prvního náměstka Petra Druláka (skončill ve funkci v červenci 2016), náměstka pro bezpečnostní politiku Jakuba Kulhánka (Skončil ve funkci v červnu 2016) a náměstka politického ředitele Ivo Šrámka," stojí ve zprávě.