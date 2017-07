Hádky s Klausem, zadržení na Kubě a problematické podnikání. Čtěte profil Ivana Pilipa | E15.cz

Ivan Pilip se narodil v roce 1963 a po absolvování střední školy začal studovat na Vysoké škole ekonomické. Promoval krátce před sametovou revolucí, po ní se začal intenzivně angažovat v politice.

Po převratu nejdříve působil v Občanském fóru. V roce 1993 se dostal do čela Křesťanskodemokratické strany (KDS). V té době se již intenzivně zajímal o problematiku vzdělávání, protože působil na Ministerstvu školství jako ekonomický náměstek. V roce 1994 se stal ministrem školství.

Jedním z přelomů Pilipovy politické kariéry byl rok 1996, kdy se KDS sloučila s ODS. Za ni se sice Pilip dostal do Poslanecké sněmovny, post ministra školství vyměnil za funkci ministra financí. V roce 1997 se však začaly vyostřovat vnitrostranické spory. Ty se týkaly především nejasného financování ODS, na jehož základě vyzval Ivan Pilip se svým kolegou Janem Rumlem k odstoupení tehdejšího předsedu ODS Václava Klause. Klaus to odmítl. Přesto zůstal Pilip na postu ministra financí až do následujících voleb.

Ivan Pilip o Miloši Zemanovi: Čím je starší, tím se prohlubují jeho vlastnosti. K horšímu. Je to populista, který se od listopadu snaží udržet u moci a nic, co mu v tom pomůže, pro něj není dost špatné.

Po nich se Pilip do Poslanecké sněmovny vrátil už za Unii svobody (US-DEU). Ve volbách v roce 2002 se strana do sněmovny už nedostala a Pilip opustil vrcholná patra politiky.

Ještě před odchodem z politiky Pilip zaplnil v roce 2001 titulní stránky novin společně s aktivistou Janem Bubeníkem. Oba muži skončili v kubánském vězení poté, co se setkali s tamními disidenty. Případ vyvolal diplomatický spor, který řešily špičky české politiky.

Bankéř a podnikatel

V roce 2004 se Pilip stal viceguvernérem Evropské investiční banky. V instituci, která poskytuje finanční prostředky především státům Evropské unie, zůstal tři roky.

Již během působení v EIB se začal intenzivně zajímat o reality, jeho pravděpodobně nejznámějším projektem byl nákup a rekonstrukce zámku v Trnové. Zabýval se také rekonstrukcemi bytů pro movitou klientelu.

V roce 2008 se však trh s realitami vlivem finanční krize zhroutil a Pilipa dostihly dluhy. Ty začal postupně řešit, jedna firma skončila v insolvenci a jednalo se také o prodeji zámku.

Kromě péče o zámek v Trnové Pilip vystřídal také několik dalších funkcí. V roce 2015 se dostal do výboru ČEZu pro audit, ve kterém už nyní nepůsobí, po pěti letech opustil také dozorčí radu nemocnic v Pardubickém kraji.

V současnosti působí jako ekonomický poradce KDU-ČSL, vyučuje na Diplomatické akademii a provozuje nakladatelství Bourdon, které vzniklo za účelem publikování titulů dramatika a spisovatele Patrika Hartla. Kromě toho se nadále zabývá politickou situací v nedemokratických režimech, společně například s bývalým ministrem vnitra a senátorem Janem Rumlem.