Havlíček odmítá, že by Česku hrozila mezinárodní arbitráž kvůli memorandu o těžbě lithia | E15.cz

Memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) podepsal Havlíček v pondělí. Dnes odmítl, že by dokument znamenal pro Česko hrozbu v případných mezinárodních soudních sporech o ochraně investic.

Memorandum je podle Havlíčka nezávazné ujednání, ze kterého pro stát nevyplývají žádné závazky ani povinnosti. Text dokumentu byl konzultován s odborníky na mezinárodní právo z ministerstva průmyslu a obchodu i ministerstva financí, řekl. "Jsem si jistý, že formulace, které jsou v memorandu obsaženy, jsou z tohoto pohledu v uvozovkách neškodné," dodal Havlíček.

Ministr průmyslu také zopakoval, že podpisem memoranda hájil zájmy státu. "Bez memoranda by si firma s přednostním právem na těžební licenci mohla s lithiem dělat, co by chtěla," řekl. Už dříve Havlíček i další představitelé ČSSD uvedli, že dokumentem se dohodlo, že pokud se vůbec bude lithium těžit, tak se bude zpracovávat v ČR a že bude možné, aby do toho vstoupil český stát.

Podle Babiše by lithium, které se využívá při výrobě baterií, měl těžit státní podnik Diamo, ne soukromá firma. ČR se v memorandu zavazuje k ochraně investic, což může státu případně prohrát miliardovou arbitráž, uvedl šéf ANO. O hrozbě finančních ztrát z arbitráže dnes v diskusi na facebooku Primy hovořil i místopředseda KSČM Josef Skála.

Havlíček znovu poukázal na to, že souhlas s průzkumem pro těžbu australské firmě prodloužilo ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem z ANO. Citoval z dopisu z poloviny září, ve kterém Brabec memorandum označil za správný krok. Brabec v pátek uvedl, že odmítl Havlíčkovu výzvu ke spolupodepsání memoranda a že povolení průzkumu na Cínovci ministerstvo životního prostředí prodloužilo, protože s tím souhlasil Havlíčkův úřad.

O případné těžbě lithia v České republice a jejích podmínkách se bude krátce před volbami zřejmě debatovat v obou parlamentních komorách. Zatímco KSČM chce svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, ODS chce tento bod zařadit na schůzi Senátu, která bude ve středu. Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek v pátek uvedl, že povolení k průzkumu ložisek lithia v ČR vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2010 pod vedením ministra za ODS. Brabec tvrdí, že jeho úřad povolení prodloužit podle zákona musel.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou European Metals Holdings vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín.