Havlíček se nebude muset v úřadu rozkoukávat, shodují se svazy a asociace

Oborové svazy a asociace vítají nominaci Jiřího Havlíčka na funkci ministra průmyslu a obchodu. Oceňují zejména to, že nový ministr se nebude muset několik měsíců před podzimními parlamentními volbami dlouze seznamovat s agendou resortu a řadou záležitostí, které je potřeba řešit.

Dosavadního náměstka na ministerstvu průmyslu Havlíčka (40) na funkci šéfa úřadu navrhl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) prezidentu Miloši Zemanovi. Prezident podle premiéra na nominaci reagoval pozitivně, jmenování nového ministra průmyslu Sobotka očekává během několika dnů.

Podle Hospodářské komory by se nově jmenovaný ministr měl urychleně zabývat digitální agendou, zejména pak rozvojem vysokorychlostního internetu, na který jsou navázané dotace z Bruselu ve výši 14 miliard korun. "Ministr by se rovněž měl zasadit o výrazné snížení nadměrné administrativní zátěže uvalené na podnikatele," sdělil mluvčí komory Miroslav Diro.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar uvedl, že svaz s Havlíčkem dlouhodobě spolupracuje, jeho nominace je tak pro instituci dobrou zprávou. "Ministerstvo má širokou agendu a je potřeba řešit řadu věcí. Tuzemské firmy a ekonomika například potřebují, aby fungovalo čerpání z evropských fondů, pokračovala podpora českého exportu a naplánované zahraniční mise. V neposlední řadě se musí řešit agenda související s průmyslem 4.0," řekl.

"Jiří Havlíček je nejrozumnější volba, neboť v tuto chvíli nejde o nějakou převratnou politiku, ale o to, aby se dotáhly započaté aktivity. To logicky nejlépe zvládne ten, kdo byl u všech dosavadních kroků, projektů a jednání," řekl prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Podle něj je na ministerstvu rozpracována řada důležitých věcí a není radno čekat ani den. "Urychleně se musí rozhýbat operační program OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), který má velké zpoždění. To bude určitě doprovázeno emotivní diskusí a ministr u toho musí být," uvedl. Dodal, že dalšími úkoly nového ministra by měla být podpora exportních nástrojů nebo vyjasnění další úlohy České exportní banky (ČEB) a pojišťovny EGAP.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda doplnil, že jmenování Havlíčka nezjitří žádné výraznější emoce, mimo jiné proto, že do parlamentních voleb zbývá už jen pár měsíců. "Havlíček tak bude muset být z tohoto důvodu spíše ´udržovacím ministrem´," dodal. To potvrzuje i analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl. "Nemyslím si, že by aktuálně mělo MPO narychlo dokončovat důležitá rozhodnutí před koncem volebního období. Z praxe víme, že takováto rozhodnutí mnohdy nebývají ta správná," řekl ČTK.

Ekologické Hnutí Duha uvedlo, že nový ministr musí začít směřovat ministerstvo k podpoře modernizace ekonomiky a usilovat o rozvoj čistých domácích obnovitelných zdrojů energie i posilování energetické efektivity. "Očekáváme také, že bude bezezbytku respektovat stanovený odklon energetiky od uhlí a připravovanou restrukturalizaci Ústeckého kraje," uvedl programový ředitel hnutí Jiří Koželouh. Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost pak podotkl, že česká energetika může v osobě nového ministra dostat nový impuls k využití inovací a modernizaci.

