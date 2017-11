Hlavatý potvrdil kandidaturu do Senátu. Doplňovací volby se ale konají kvůli jeho střetu pozic | E15.cz

Majitel největší české textilky Juta Dvůr Králové nad Labem Jiří Hlavatý (za ANO) potvrdil opětovnou kandidaturu do Senátu v doplňujících volbách na Trutnovsku. Senátorské křeslo sám uvolnil, když byl zvolen poslancem. Mandát v Senátu mu tak automaticky zanikl. Pokud by znovu uspěl, podle některých výkladů by mu zanikl poslanecký mandát.