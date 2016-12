Hra o budoucnost nemocnic začíná. Další oddělení už nerušte, vyzývá šéf asociace

U Všeobecné zdravotní pojišťovny končí příští rok smlouvy všem 137 akutním nemocnicím. „Žádný z těchto poskytovatelů nemá s VZP uzavřen smluvní vztah na déle než do roku 2018,“ potvrdil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Poslední obměna smluv před pěti lety se přitom stala celostátním tématem číslo jedna. Média byla plná plánu na zavření dvanácti nemocnic a celkem šesti tisíc nemocničních lůžek. V některých městech se proti rušení nemocnic protestovalo. Ambiciózní plán se pak rozmělnil.

I tak od té doby české nemocnice zeštíhlily. Podle posledních dat o sedm tisíc akutních lůžek, tedy o osminu.

Jenže lidé ze zdravotních pojišťoven vidí i dnes prostor v rušení některých menších oddělení. Podle informací E15 konkrétní jednání začnou hned na začátku příštího roku. A mohou být v jednotlivých případech dramatická.

„Když prodlužujete smlouvu, je to příležitost a výzva, zda nenastavit vztahy nějak jinak,“ uvedl člen správní rady VZP, poslanec TOP 09 Jiří Skalický.

S rušením smluv nebudou souhlasit asociace nemocnic. „Pokud pomineme novorozenecká lůžka, odpovídá v Česku kapacita nemocnic průměru Evropské unie,“ tvrdí Eduard Sohlich, předseda Asociace českých a moravských nemocnic. Před dalším rušením nemocničních oddělení varuje. „V zemích, kde ten krok udělali, se dostali do problémů. Bariéra návratu do původního stavu je téměř nepřekonatelná,“ uvádí Sohlich.

Hrát se bude ale i o to, jaké povinnosti budou nemocnice mít a za jakých podmínek bude možné smlouvu vypovědět. Podle Sohlicha by měly nové smlouvy ctít zásadu, že by rozhodovat měla kvalita poskytované péče. „Kvalitní pracoviště by mělo mít právo na existenci,“ říká Sohlich.

Do sítě nemocnic mohl výrazně promluvit zákon o neziskových nemocnicích, slibovaný ČSSD. Ten by vyjmenovaným nemocnicím dal přímo nárok na smlouvu a daňové výhody, ostatní by tak znevýhodnil. Dosud ale nebyl předložen a do konce volebního období se nejspíš nestihne.