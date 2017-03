Hrad doufá ve zlepšení rusko-amerických vztahů, aby mohl Zeman do Ruska dřív

Jeho první letošní zahraniční cesta by měla vést na konci března do Chorvatska. Koncem dubna by se pak při cestě do Spojených států měl v Bílém domě setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V květnu Zeman odletí do Číny na konferenci projektu Hedvábné stezky.

Na červen Pražský hrad plánuje návštěvu otevření Expa 2017 v kazašské Astaně. Účast kazašskému prezidentu Nursultanu Nazarbajevovi Zeman přislíbil při své návštěvě Kazachstánu v roce 2014. Zároveň cestu využije k návštěvě Vietnamu, kde bude podle Kmoníčka nepochybně jedním z témat vietnamská komunita v ČR. "Obě strany mají zájem na tom, aby vietnamská komunita tady prosperovala, aby byla nadále příkladem velmi úspěšné integrace do české společnosti, a obě strany musí mít zájem na tom, aby prosperovala v nějakém jiném oboru, než je vaření pervitinu," poznamenal Kmoníček.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v úterý naznačil, že by Zeman ještě letos mohl navštívit Rusko. "Jsme v jednání s mnoha a mnoha partnery včetně Ruské federace, ale to je všechno ještě ve fázi, kdy se zjišťují vzájemné politické a technické možnosti," řekl Kmoníček. Dodal, že návštěva Zemana v Rusku byla dlouhodobě odkládána. "My doufáme, že politická situace bude i díky tomu, že se podaří nějaký posun na rusko-americké lince, v takové situaci, aby byla (návštěva) ještě v tomto roce možná," dodal.

Zeman má také letos v plánu několik summitů. V září se opět plánuje zúčastnit zasedání Valného shromáždění OSN a v květnu povede českou delegaci na takzvaném malém summitu NATO v Bruselu, na kterém by měl být i Trump. Plánuje se také schůzka prezidentů visegrádské čtyřky, kam kromě ČR patří Slovensko, Polsko a Maďarsko. Konat se bude v Maďarsku a na návrh maďarských pořadatelů byl pozván i egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí.

"Egyptská strana měla dlouhodobě zájem o návštěvu regionu Visegrádu," řekl budoucí český velvyslanec v USA. Připomněl, že Egypt je jednou z klíčových zemí mírového procesu na Blízkém východě, důležitý je i pro řešení migrace nebo pro výhru v "myšlenkovém souboji s islámským fundamentalismem".

Do České republiky se také letos chystá několik hlav států. Kmoníček se zmínil o prezidentech Singapuru a Indonésie.