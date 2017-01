Hrad: Uprchlíky nechceme, Trump je náš spojenec

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček dnes na twitteru oznámil, že prezident Miloš Zeman je dlouhodobě proti přijímání muslimských migrantů a nyní má ve Spojených státech spojence.

"Prezident USA Donald Trump chrání svoji zemi, jde mu o bezpečí občanů. Přesně to, co EU elity nedělají," reagoval Ovčáček na zveřejnění Trumpova pátečního exekutivního příkazu o přísnějším prověřování imigrantů.

"Pan prezident se dlouhodobě vyjadřuje proti přijímání muslimských migrantů," uvedl Ovčáček o Zemanovi. "Bezpečí občanů ČR je prioritou. Nyní máme spojence v USA," doplnil.

Podívejte se na názory Hradu ohledně Donalda Trumpa:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Ovčáček vs. Pospíšil o Trumpovi: Má se Česko bát kvůli lásce Trumpa k Rusku? • VIDEO Blesk TV

Trump svým příkazem na 120 dní pozastavil program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Až do odvolání pak zakazuje vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) zatím nechtěl Trumpovo rozhodnutí ohledně uprchlíků hodnotit. "Já bych si raději počkal, co se bude dít dál a jakou podobu nejen toto, ale i jiná opatření, která jsou vyhlášená formou dekretu, naberou," řekl České televizi Zaorálek.

Agentura OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci v reakci na Trumpův příkaz vyzvaly ve společném prohlášení Washington, aby nepřestal poskytovat azyl lidem prchajícím před válkou a pronásledováním. Podle nich potřeba pomoci uprchlíkům nikdy nebyla větší.