Ivo Vondrák se dohodl s Babišem, nechá si funkci poslance i hejtmana | E15.cz

Serveru Aktuálně.cz Vondrák řekl, že pokud by souběh funkcí nezvládal, nechá si hejtmanský post. K rozhodnutí pro jednu z funkcí své hejtmany, kteří byli zároveň zvoleni poslanci, vyzvalo širší vedení ANO. Odpoledne Vondrák řekl, že chce s vedením ANO na toto téma jednat.

Po schůzce se šéfem ANO řekl Vondrák serveru, že pouze trval na svém. "Dohodli jsme se na tom, že to zkusím a uvidím, jak to dopadne. V případě, že bych to nezvládal, tak bych poslaneckou funkci vzdal," cituje ho Aktuálně.cz. "Nelíbí se mu to, to říkám na rovinu," popsal moravskoslezský hejtman Babišovu reakci.

Odpoledne Vondrák uvedl, že od začátku jasně deklaroval, že jde do voleb se souběhem funkcí. "Získal jsem poměrně velké množství preferenčních hlasů, takže já teď ještě budu chtít s naším výborem jednat, co je k tomuto rozhodnutí vedlo, protože si myslím, že efekt v té kumulaci funkcí je," řekl hejtman. Na hlasovacím lístku ho zakroužkovalo 15.592 voličů, nejvíc v kraji.

Prioritou pro Vondráka je vedení kraje, řekl. "Já nehodlám ten kraj, za který nesu zodpovědnost, nechat bezprizorní, čili jinými slovy řečeno - priorita absolutní je být hejtmanem," uvedl. ANO v Moravskoslezském kraji ve volbách do Sněmovny vyhrálo se ziskem 35,42 procenta hlasů. Po Ústeckém kraji to byl druhý největší zisk mezi všemi kraji.

Výzva vedení ANO směřovala vedle Vondráka také k hejtmance Karlovarského kraje Janě Vildumetzové a hejtmanovi Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi. Také oni se cítí zavázáni množstvím preferenčních hlasů a vzali si čas na rozmyšlenou. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová se už v úterý rozhodla, že složí poslanecký mandát a zůstane jen ve vedení kraje.