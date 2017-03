Jak na Babiše? Začal sjezd ČSSD, dění sledujte v ONLINE přenosu

"Zdar jak sviňa," odlehčil atmosféru jako první u mikrofonu Pospíšil, který připomněl, že sjezd sociální demokracie se v Brně konal v minulosti už třikrát. Bylo to v letech 2005, 2007 a 2011. Dodal, že co se na sjezdu uvaří, to tam musí také zůstat.

Po něm promluvil k přítomným Hanák. "Sice nemám tlumočníka, ale snad mi budete rozumět. Tento sjezd může být odrazovým můstkem pro úspěšné volby. Soupeři nejsou v tomto sále, ale tam venku," řekl Hanák.

Dění na sjezdu sledujte v přímém přenosu:

Po něm se k pultu postavil Sobotka, který pochválil Pospíšilův hantec. "Navodilo to dobrou atmosféru a připomnělo nám to, na jakém místě se nacházíme. Do Brna se vždy velmi rád vracím," řekl Sobotka. Připomněl, že právě v Brně v prosinci roku 1989 v jedné z místních restaurací vstoupil do strany.

Kromě předsedy budou delegáti volit i místopředsedy a budou se zabývat dlouhodobým programem strany. Sobotka je jediným kandidátem na předsedu. O pozici prvního místopředsedy se však uchází jak současný místopředseda Milan Chovanec, tak poslanec Jeroným Tejc. Sobotka prosazuje Chovance.