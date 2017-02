Jan Hamáček: ČSSD vždy stavěla na solidním programu, o hnutí ANO se to říct nedá

To vše má straně pomoci vytvořit dlouhodobý plán, diskutovat se svými voliči začnou sociální demokraté v Praze, pokračovat budou také v dalších městech. Podobné dlouhodobé vize představily také dlaší parlamentní strany. Na dlouhodobé plány jsme se ptali předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.

Co očekáváte od vize Česko 20+?

Chceme občanům říci, jak by život v Česku měl podle nás vypadat nejen v následujícím volebním období, ale chceme představit dlouhodobější vizi. Je jasné, že se zásluhou technického pokroku a společenského vývoje do budoucna pro nás všechny mnohé změní. Na tyto změny musíme být připravení.

Nemyslíte si, že bude tento způsob tvorby programu působit podbízivě?

Nemyslím. Sociální demokracie musí myslet dopředu. Jsme stranou, která je tu nějakých 140 let. Máme za sebou dlouhou historii a chceme se dívat s tímto nadhledem i do budoucnosti.

Stihnete výsledky vize Česko 20+ zanést také do předvolebního programu říjnových voleb?

Samozřejmě se to v něm promítne, ale jak už jsem říkal, Vize 20+ není volební program pro další čtyřleté období, ale je to dlouhodobá vize. Sociální demokracie byla vždy stranou připravenou, která se nezříká vládní odpovědnosti, chceme ale nabízet seriózní návrhy, jak by se měl život v naší zemi vyvíjet, a to nelze omezovat na jedno volební období. Nechceme jen kritizovat či se ohánět podbízivými hesly, chceme prezentovat konkrétní představy.

Očekáváte od této vize vymezení vůči hnutí ANO?

ČSSD vždy stavěla na solidním programu a představách, jak chce zemi řidít. To se o našem koaličním partnerovi ANO říci nedá. My máme historicky silné ukotvení, dlouhodobě oslovujeme stejnou skupinu voličů – pracující, rodiny, seniory, a na stejnou skupinu voličů se chceme obracet i v budoucnu. Pro ně jsme tu vždy byli a budeme. Tedy i za dvacet a více let.

Proč je důležité, aby politické strany měly dlouhodobé plány?

Musíme myslet do budoucna, abychom nebyli překvapeni vývojem. Je to vidět například v průmyslu, jak se mění, v informačních technologiích, ve stylu života. Myslím, že je to přirozené.

Během posledního roku vaší straně ubylo přibližně tisíc členů, je účelem vaší vize také navýšení členské základny?

Ano, chceme, aby lidé věděli, co chceme dělat, abychom byli čitelní, srozumitelní. To chceme říci i lidem, kteří zvažují členství v ČSSD. Stranu musíme víc otevřít, ale zároveň musíme více využívat výhod naší členské základy a s členy pracovat. Vždy říkám, členská základna je to nejcennější, co ČSSD má.