Jurečka: Nebudu ve vládě, která schválí EET pro další profese

Místopředseda lidovců a ministr zemědělství Marian Jurečka nechce být ve vládě, která by schválila zavedení elektronické evidence tržeb pro další profese. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. Jurečka uvedl, že třetí a čtvrtá vlna EET je záměrně naplánovaná tak, aby o ní musela rozhodnout až příští vláda. On sám by prý v takovém kabinetu nebyl.

"Třetí a čtvrtou vlnu my odmítáme a budeme po volbách prosazovat, aby nikdy nenastala," prohlásil Jurečka. Na otázku moderátora, zda by on sám byl ve vládě, která by plánované rozšíření EET dotáhla do konce, odpověděl: "Já si troufnu říct, že nebyl".

Zavedení elektronické evidence tržeb bylo předmětem koaliční smlouvy ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Jejím největším obhájcem je ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, systém podle něj brání daňovým únikům a přinese tak peníze do státní kasy.

Zatím je EET povinná pro stravovací a ubytovací zařízení a od začátku března také pro maloobchod a velkoobchod. Ve třetí fázi by online hlášení tržeb museli podávat také vykonavatelé svobodných povolání - například účetní, veterináři a právníci. Týkalo by se také autoservisů, stavebnictví nebo dopravy. Jako poslední by podle harmonogramu měla do systému vstoupit další řemesla.

Jurečka uvedl, že EET se zavádí postupně právě kvůli tomu, aby o něm rozhodla příští vláda. "Proto jsme prosadili to rozložení v čase, aby budoucí Poslanecká sněmovna a nová vláda mohla rozhodnout jestli ano, či ne," řekl.

Ministr zemědělství poukázal na to, že pro skupiny, které jsou zahrnuty do třetí a čtvrté vlny, EET nemá smysl. Většina řemeslníků podle něj stejně své služby fakturuje a tudíž není třeba příjmy znovu hlásit.

Elektronická evidence je podle Jurečky prostředkem k narovnání podnikatelského prostředí. Předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek a kritik EET prohlásil, že tento systém narušuje svobodné podnikání a decimuje drobné živnostníky například na vesnicích.