Kalousek: Postoj vlády k mobilním operátorům se zvrhl ve frašku. Chceme nového hráče

Postoj české vlády k mobilním operátorům se zvrhl ve frašku, okomentoval situaci na tuzemské politické scéně předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. S poslancem Luďkem Niedermayerem kritizuje zástupce vlády za to, že na půdě Evropské unie prosazovali vyšší ceny za roaming a usiluje o příchod čtvrtého operátora.

„TOP 09 podporuje dohodu Evropského parlamentu a komise o snížení roamingových cen,“ řekl novinářům Kalousek s tím, že vedle výraznější ochrany spotřebitele usiluje TOP 09 o větší konkurenci na trhu mobilních služeb – o příchod čtvrtého operátora. Tak by se mělo docílit významného snížení cen. Premiér Sobotka už dříve prohlásil, že kromě změny legislativy vláda nemá přímé nástroje, jak by mohla do nepříznivé situace zasáhnout.

Zatímco se v Evropské unii platí za gigabyte mobilních dat v průměru 2,77 eura, zástupci vlády prosazovali maximální roamingové ceny - deset eur. Niedermayer dodal: „Jednak máme relativně málo operátorů, ale zdá se, že stát – buďto zákonodárce, nebo regulátor – tomu nevěnoval dostatečnou pozornost a nechal operátory účtovat vysoké ceny.“

Podle něj jsou roaming a mobilní služby syndromem českého problému – stát se prý snaží regulovat celou řadu odvětví trhu, která by ovšem regulovat neměl. „Tam, kde by působit měl, nevytváří pravidla hry a nesnaží se vytvářet konkurenční prostředí,“ poznamenal Niedermayer.

TOP 09 také kritizovala ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) za tvrzení, že roaming je elitářská služba pro pět procent občanů. „Chování vlády je jedním z příkladů, který popírá tvrzení premiéra Sobotky, že ČSSD hájí zájmy občanů se středními příjmy. Lidé s vysokými příjmy vysoké ceny operátorů unesou. Pro lidi se středními příjmy už jsou zátěží, na kterou bohatnou současní operátoři, jejichž zájmy sociální demokracie s vládními partnery chrání,“ kritizoval Kalousek.

Mládkovo ministerstvo argumentovalo tím, že na praktické zrušení roamingu zareagují operátoři zdražením poplatků za domácí služby. „Pokud tedy pro zhruba pět procent českých zákazníků, kteří se za rok podívají za hranice, zlevníme cenu dat, doplatí na to zbývajících 95 procent, kteří nikam necestují,“ uvedlo dříve ministerstvo.